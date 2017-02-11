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رياضة وشباب رياضة عالمية زيدان يحذّر لاعبيه: أوساسونا يلعب جيدًا والأمور ستكون أكثر صعوبة على أرضه

رياضة وشباب

زيدان يحذّر لاعبيه: أوساسونا يلعب جيدًا
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زيدان يحذّر لاعبيه: أوساسونا يلعب جيدًا والأمور ستكون أكثر صعوبة على أرضه

زين الدين زيدان:

نحن في حالة جيدة لأنه كان لدينا فرصة للعمل ونحن مستعدون على المستوى البدني للعب على ملعب معقد

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-11 12:40:46 A A

حذّر زين الدين زيدان ، المدير الفني لريال مدريد، من أن زيارة فريقه اليوم السبت، لملعب السادار لمواجهة أوساسونا في الجولة الـ22 من الليجا ستكون "غير مريحة"، مذكرا بأنه استاد "طالما تعقدت الأمور على أرضه" بالنسبة للملكي.


زيدان وبنزيما

وقال زيدان، في مؤتمر صحفي عشية مواجهة أوساسونا، اليوم السبت: "نحن بحالة جيدة لأنه كان لدينا فرصة للعمل ونحن مستعدون على المستوى البدني للعب على ملعب معقد. نعلم أنها مواجهة بين متصدر ومتذيل للترتيب وهذا أمر لا يعجبني على الإطلاق في مثل هذه المباريات".

وأوضح "أوساسونا دائما، مهما حدث، يلعب جيدا وعلى أرضه ستكون الأمور أكثر صعوبة. نعلم ما نحن بصدد مواجهته لكننا على أهبة الاستعداد". وأضاف المدير الفني للريال "ستكون زيارة غير مريحة، إنه ملعب صعب طالما تعقدت الأمور على أرضه بالنسبة إلينا"، مذكرا بالفترة التي كان فيها لاعبا بين صفوف الملكي.

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