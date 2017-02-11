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أخبار عربية وعالمية الفلبين: 4 قتلى في هزّة أرضية بقوّة 6.7 درجات

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الفلبين: 4 قتلى في هزّة أرضية بقوّة 6.7 درجات
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الفلبين: 4 قتلى في هزّة أرضية بقوّة 6.7 درجات

الزلزال ألحق أضرارا مادية طفيفة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-11 09:58:28 A A

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن " الفلبين تعرضت لهزة أرضية قويّة مساء الجمعة، بلغت 6.7 درجات بحسب مقياس سلم ريختر، وذلك على بعد كيلومترين جنوب غرب مدينة تاليسان وكانت بؤرة الزلزال بعمق 10 كم. وقتل 4 أشخاص على الأقل، وأصيب عدد من المواطنين بجروح نقلوا على أثرها الى المستشفيات لتلقي العلاح، كما ألحق الزلزال أضرارا مادية وأدّى إلى انشقاق شوارع، فيما لم يتم إعلان خطر حدوث موجة تسونامي".

الصّور من مكان الحدث

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