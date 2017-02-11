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اسواق العرب اقتصاد واستهلاك اقتصاد الصين يفوق التوقّعات ويحقق نموا لأول مرة منذ سنتين

اسواق العرب

اقتصاد الصين يفوق التوقّعات ويحقق نموا
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اقتصاد الصين يفوق التوقّعات ويحقق نموا لأول مرة منذ سنتين

نسبة النمو ارتفعت إلى 6.8% وهي اول مرة يسجل فيها اقتصاد الصين نموًا منذ سنتين تقريبا

اقتصاد الصين يفوق التوقّعات ويحقق نموا لأول مرة منذ سنتين شهد اقتصاد الصين نموًا فاق التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي، إذ ارتفعت نسبة
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-11 09:59:09 A A

شهد اقتصاد الصين نموًا فاق التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي، إذ ارتفعت نسبة النمو إلى 6.8% وهي اول مرة يسجل فيها اقتصاد الصين نموًا منذ سنتين تقريبا، علما أن نسبة الصادرات وصلت إلى 7.9% في الشهر المنصرم، وهو ما يعني تجاوز توقعات المحللين الاقتصاديين، لا سيما بعد الانخفاض الذي سجل بنسبة 6.1% في شهر كانون أول 2016. كما ارتفعت نسبة الواردات بـ16.7% لتتجاوز هي الأخرى توقعات المحللين الاقتصاديين.


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وقال نائب رئيس الجامعة الدولية للتجارة والاقتصاد جاو جونغيو: "الاقتصاد استفاد من مجموعة من التدابير التي اتخذتها البلاد الداعية إلى تحقيق الاستقرار في الصادرات وتعزيز النمو الاقتصادي. بعض التدابير فعالة، مثل تلك التي تهدف إلى تبسيط الإدارة وتسهيل التجارة الخارجية، فضلا عن زيادة تسديد الضرائب للتصدي".

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