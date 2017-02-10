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أخبار عربية وعالمية الأسد: بعض اللاجئين السوريين في الدول الغربية على صلة مع إرهابيين لقتل الناس في وطنهم

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الأسد: بعض اللاجئين في الغرب على صلة بإرهابيين
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الأسد: بعض اللاجئين السوريين في الدول الغربية على صلة مع إرهابيين لقتل الناس في وطنهم

بشار الأسد: 

صور بعض الأشخاص التي يمكن رؤيتها على الإنترنت تظهرهم يحملون بنادق رشاشة أو يقتلون الناس ومن ثم ترى صورهم كلاجئين مسالمين في أوروبا أو في الغرب عموما

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-10 20:58:44 A A
قام الرئيس السوري بشار الأسد بالاعلان أنّ "بعض اللاجئين السوريين المقيمين في الدول الغربية إرهابيون حملوا السلاح وقتلوا الناس في وطنهم".


بشار الأسد 

وفي مقابلة مع موقع Yahoo News الإلكتروني، نشرت عن الأسد قوله: "إن صور بعض الأشخاص التي يمكن رؤيتها على الإنترنت، تظهرهم يحملون بنادق رشاشة أو يقتلون الناس، ومن ثم ترى صورهم كلاجئين مسالمين في أوروبا أو في الغرب عموما".

وجاءت تصريحات الأسد في سياق تعليقه على قرار الرئيس الأمريكي حظر دخول لاجئين ومهاجرين من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة، إلى الولايات المتحدة، خشية من أن يكون بعضهم إرهابيين. وذكر الرئيس السوري أن هذه القضية "تتعلق بسيادة الأمة الأمريكية، ولكل دولة الحق بأن تضع أي أنظمة لدخولها". وأضاف: "إن مسؤوليتي ليست في أن أطلب من أي رئيس أن يسمح للسوريين بأن يدخلوا بلده ويصبحوا لاجئين فيه.. مسؤوليتي هي استعادة الاستقرار كي أعيدهم إلى سوريا ليجدوا ملاذا في بلدهم".

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