إتحاد أبناء مجد الكروم يتخطى هبوعيل البعينة بهدفين نظيفين

بهذا الفوز يستمر فريق إتحاد ابناء مجد الكروم بمطاردة المتصدر هبوعيل شفاعمرو ويحافظ على فارق الثلاث نقاط بينهما

مباراة القمة التي جمعت هبوعيل البعينة صاحب المرتبة الثالثة وإتحاد أبناء مجد الكروم صاحب المرتبة الثانية، إنتهت بفوز خارجي كبير لاتحاد ابناء مجد الكروم بهدفين نظيفين، سجلهما اللاعب الممتاز بلال سبع في المباراة التي جرت على ملعب البعنة بحضور ألف مشاهد.





صور من المباراة



وبهذا الفوز يستمر فريق إتحاد ابناء مجد الكروم بمطاردة المتصدر هبوعيل شفاعمرو ويحافظ على فارق الثلاث نقاط بينهما. في المقابل خسارة هبوعيل البعينة أخرجته من صورة المنافسة على بطاقة الارتقاء ليكتفي في مكانه بالبلي اوف العلوي على امل الصعود من مباريات الاختبار.



المباراة افتتحت بشكل جيد من هبوعيل البعينة ولولا الحارس المجدلاوي رباح رباح الذي انقذ مرماه من هدفين محققين لتقدمت البعينة بالنتيجة لكن التقدم اتى مبكرا لمجد الكروم (دقيقة 5)، وذلك بعد ان استغل بلال سبع كرة طويلة ليسيطر عليها ويرسلها قوية الى شباك البعينة. بعد هدف بلال سبع سنحت فرص اخرى للفريقين لكن النتيجة بقيت كما هي لينتهي الشوط الاول بتفوق مجد الكروم.



الشوط الثاني شهد احداثاً كثيرة كان أهمها في الدقيقة الـ57 بها أفلح بلال سبع من تسجيل هدفه الثاني في المباراة ليعزز تقدم مجد الكروم بالنتيجة. الدفاع المجدلاوي حارس المرمى رباح رباح حافطوا على هذا التفوق حتى نهاية المباراة ليخرج الفريق فائزاً في مباراة صعبة للغاية امام فريق جيد، وأنظار المجادلة بدأت تتجه للمباراة القادمة وهي بيتية امام فريق الاخوة عرابة.