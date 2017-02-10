الضفة الغربية: إعتقال فلسطيني بعد العثور بحوزته على مسدس وهو مطلوب للشباك

لوبا السمري:

تمّ إعتقال المشتبه الذي تبيّن كذلك انه مطلوب للتحقيقات في جهاز الامن العام الشاباك وتحويله للتحقيقات الجارية في مقر الامن

وصل بيان صحفي صادر عن لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة، جاء فيه: "خلال نشاط لقوات من شرطة حرس الحدود في منطقة شيلو في يهودا والسامرة، تمّ توقيف سيارة أجرة فلسطينية عابرة إستقلها 7 فلسطينيين للفحص مع معاينة القوات بأحدهم الذي تبيّن لاحقا انه من الخليل ي الثلاثينات من عمره يلقي غرضًا من تحت ثوبه، بحيث تبيّن انه مسدس وكذلك عثر بجيوبه على عدّة حبات من الذخيرة. هذا وتمّ إعتقال المشتبه الذي تبيّن كذلك انه مطلوب للتحقيقات في جهاز الامن العام الشاباك وتحويله للتحقيقات الجارية في مقر الامن"، بحسب البيان.

صورة من المكان - تصوير: الشرطة