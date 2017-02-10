اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة محلية هبوعيل صندلة وبلدي كفرقرع يفترقان بالتعادل السلبي في مباراة هجومية

رياضة وشباب

قرى المرج هبوعيل صندلة وبلدي كفرقرع يفترقان بالتعادل السلبي
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

هبوعيل صندلة وبلدي كفرقرع يفترقان بالتعادل السلبي في مباراة هجومية

رغم عدم تسجيل أهداف، فان المباراة كانت هجومية من قبل الطرفين منذ اللحظات الأولى، علما أن العارضة تصدت لتدسدية اللاعب صالح محاجنة لصالح صندلة

نحن نهتمّ بجمالك بأفضل الطرق..اضغطي هنا للتفاصيل! نحن نهتمّ بجمالك بأفضل الطرق..اضغطي هنا للتفاصيل!
من: حجاج رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-02-10 18:12:04 A A

افترق فريقا هبوعيل صندلة وبلدي كفرقرع يفترقان بالتعادل بدون أهداف، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب".


خلال المباراة

ورغم عدم تسجيل أهداف، فان المباراة كانت هجومية من قبل الطرفين منذ اللحظات الأولى، علما أن العارضة تصدت لتدسدية اللاعب صالح محاجنة لصالح صندلة، كما ناب القائم عن تسديدة القرعاوي عزيز أبو حسين، بالاضافة الى تألق حارسي المرمييين جاد مزلبط في صندلة ومحمد شايب في كفر قرع، حيث منعا أهدافا محققة.

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 أسامة عامر من كفرقاسم: إعتدوا على شقيقي ببيتح تكفا | [486 قراءة]
2 متقاعدو دبورية في رحلة الى النقب الغربي | [341 قراءة]
3 جبهة الناصرة ترد على اتهامات ناصرتي | [271 قراءة]
4 الطيبة: اصابة شخص بجراح خطيرة اخر طفيفة خلال شجار | [182 قراءة]
5 بلدية الطيّبة في رسالة لمهندسي المساحة | [170 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 الحوت 04.02.2017 | [0 مشاركة]
2 المركز: اعتقال مشتبه حاول إبتزاز رجل أعمال | [0 مشاركة]
3 برشلونة يحقق انتصارًا كاسحًا على حساب أتلتيك بيلباو | [0 مشاركة]
4 إلتماس ضد تحويل صلاحيات دستورية لوحدة الاستيطان | [0 مشاركة]
5 السلطانة قسم الجزء الثاني 2 الحلقة 14 مدبلجة HD | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب