هبوعيل صندلة وبلدي كفرقرع يفترقان بالتعادل السلبي في مباراة هجومية

رغم عدم تسجيل أهداف، فان المباراة كانت هجومية من قبل الطرفين منذ اللحظات الأولى، علما أن العارضة تصدت لتدسدية اللاعب صالح محاجنة لصالح صندلة

افترق فريقا هبوعيل صندلة وبلدي كفرقرع يفترقان بالتعادل بدون أهداف، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب".



خلال المباراة

ورغم عدم تسجيل أهداف، فان المباراة كانت هجومية من قبل الطرفين منذ اللحظات الأولى، علما أن العارضة تصدت لتدسدية اللاعب صالح محاجنة لصالح صندلة، كما ناب القائم عن تسديدة القرعاوي عزيز أبو حسين، بالاضافة الى تألق حارسي المرمييين جاد مزلبط في صندلة ومحمد شايب في كفر قرع، حيث منعا أهدافا محققة.