هبوعيل أبناء زلفة يعود لمسار الانتصارات بعد فوزه 7-0 على بيتار كفركنا

حمادة بعل:



عدنا وبقوة للانتصارات وأكدنا جدارتنا بالقمة

عاد فريق هبوعيل أبناء زلفة وبقوة الى مسار الانتصارات بعد أن حقق فوزًا عريضًا على نظيره بيتار كفرقرع بالنتيجة 7-0 في المباراة التي اقيمت عصر اليوم الجمعة على ستاد السلام في مدينة ام الفحم ضمن مباريات الاسبوع الـ21 لدوري الدرجة الثانية المنطقة الشمالية ب.



صور من المباراة



وبهذا الفوز يرفع فريق هبوعيل أبناء زلفة رصيده الى النقطة 45 ليعزز مكانته في المرتبة الثانية بينما يبقى فريق بيتار كفركنا قابعا في المرتبة الاخيرة برصيد نقطتين. حمادة بعل لاعب هبوعيل أبناء زلفة أعرب عن سعادته وفرحته العارمة من تحقيق الفوز مشيرًا الى أن فريقه قدم اداء رفيع المستوى توجه بفوز عريض وحصد نقاط المباراة الثلاثة، وقال حمادة بعل: "عدنا وبقوة للانتصارات وأكدنا جدارتنا بالقمة".