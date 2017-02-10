راؤول أسطور ريال مدريد: أشعر بالإحباط لأن غريمنا برشلونة وصل للنهائي

راؤول جونزاليس:



حينما يتم إقصائك من أي مسابقة ويصل غريمك الأكبر للنهائي مثلما حدث في كأس إسبانيا يكون الأمر محبطا بشكل كبير

صرّح راؤول جونزاليس ، أسطورة هجوم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، أن "الأمر دائمًا ما يكون محبطًا حينما يصل برشلونة إلى نهائي أي بطولة".



راؤول جونزاليس

وصرّح راؤول في تصريحات نقلتها صحيفة فور فور تو، قائلا: "حينما يتم إقصائك من أي مسابقة ويصل غريمك الأكبر للنهائي مثلما حدث في كأس إسبانيا، يكون الأمر محبطا بشكل كبير".

ووصل برشلونة إلى نهائي كأس ملك إسبانيا ليواجه ألافيس، بينما ودع ريال مدريد البطولة من دور الثمانية على يد سيلتا فيجو. وتابع راؤول "ولكن مازال أمامنا مرحلة مقبلة في الموسم مع المنافسة في الليجا ودوري أبطال أوروبا، ولا أقصد بهذا أن كأس ملك إسبانيا غير مهمة، ولكن الفوز بالبطولتين المتبقيتين سيغير من شكل الموسم ويضيف المزيد من القيمة".