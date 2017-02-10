باقة في المرتبة الأخيرة بعد الخسارة أمام هـ.الخضيرة 1-2

سليم عماش مهاجم هبوعيل الخضيرة:



حققنا فوزًا بيتيًا مستحقًا في مباراة صعبة وأنا على يقين أن يعود فريق الخضيرة للمرتبة الأولى ليتربع على عرش لائحة الدرجة الأولى في المنطقة الشمالية وبكل جدارة

حقق هبوعيل الخضيرة الطامح بالصعود للدرجة الممتازة فوزا بيتيا مستحقا بالنتيجة 2-1 على فريق هبوعيل الخضيرة في المباراة التي اقيمت عصر اليوم الجمعة في الملعب البلدي الخضيرة ضمن مباريات الاسبوع الـ19 لدوري الدرجة الأولى المنطقة الشمالية.



خلال المباراة



وسجل موشيه بن لولو الهدف الأول بالدقيقة الـ43 لصالح فريقه هبوعيل الخضيرة لكن سرعان ما استطاع فريق هبوعيل باقة الغربية من معادلة النتيجة 1-1 في الدقيقة الـ45 عن طريق اللاعب الموغ أوحيون لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1. ومع بداية الشوط الثاني استمر الفريق المحلي هبوعيل الخضيرة من الضغط على مرمى باقة الغربية لينجح بإعادة تفوقه 2-1 بهدف جميل عن طريق اللاعب آسي غوما في الدقيقة الـ54 ليعلن 2-1 لصالح فريق هبوعيل الخضيرة، وبهذه النتيجة انتهت المباراة ليحصد فريق الخضيرة نقاط المباراة الثلاث.

وبهذا الفوز يعزز فريق هبوعيل الخضيرة مكانته في القمة ليحتل المرتبة الثانية برصيد 35 بفارق نقطتين عن المتصدر هبوعيل اكسال علما أن فريق هبوعيل الخضيرة تنقصه مباراة. بينما يبقى هبوعيل باقة الغربية قابعا في المرتبة الأخيرة برصيد 10 نقاط فقط.



وأعرب سليم عماش مهاجم هبوعيل الخضيرة "عن سعادته وفرحته العميقة بالفوز وقال لموقع العرب وصحيفة كل العرب : "حققنا فوزًا بيتيًا مستحقًا في مباراة صعبة وأنا على يقين أن يعود فريق الخضيرة للمرتبة الأولى ليتربع على عرش لائحة الدرجة الأولى في المنطقة الشمالية وبكل جدارة".



سليم عماش