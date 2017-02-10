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جامعات / مدارس اخبار المدارس مجلس الطلاب البلدي بحملة تنظيف في الرينة

جامعات / مدارس

الناصرة والقضاء مجلس الطلاب البلدي بحملة تنظيف في الرينة
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مجلس الطلاب البلدي بحملة تنظيف في الرينة

لاقى المشروع الخير والمحبة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-02-10 15:06:48 A A

قام مجلس الطلاب البلدي في بلدة الرينة بالقيام بسلسلة مشاريع، منها "خلي عينك ع بلدك" التي شملت التنظيف الجزئي للبير الشمالي، على أن تتم اعادة كل شيء افضل مما كان. ولاقى المشروع الخير والمحبة، فكل من مرّ بالطلاب من اهل البلد، شكرهم وأثنى على عملهم. وشكر مجلس الطلاب البلدي ابو زيد سيدي على مساعدته وتقديم واجب الضيافة واهتمامه بالمشروع.

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