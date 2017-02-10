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رياضة وشباب رياضة عالمية دي ماريا: لا أفكر بالعودة لإسبانيا وإيقاف ميسي شبه مستحيل

رياضة وشباب

دي ماريا: لا أفكر بالعودة لإسبانيا وإيقاف ميسي مستحيل
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دي ماريا: لا أفكر بالعودة لإسبانيا وإيقاف ميسي شبه مستحيل

دي ماريا:

برشلونة فيه لاعبون مميزون، ويملك أفضل خط هجوم وهو الإم إس إن

مهمة إيقاف ميسي على أرض المعلب صعبة للغاية وتتطلب عملا جماعيا وليس فرديا لأنه يجيد المراوغة العبقرية

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-10 20:58:48 A A

قال الأرجنتيني أنخل دي ماريا ، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في حديث لصحيفة ماركا الإسبانية إنه "لا يفكر حاليا بالعودة الى الدوري الإسباني من خلال بوّابة ريال مدريد أو برشلونة ".


أنخل دي ماريا

وتابع قوله، قبل أيام معدودة من مواجهة برشلونة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب حديقة الأمراء: "اخترت مانشستر يونايتد في عام 2014 وليس برشلونة لأنه كان أفضل عرض لي ولمدير أعمالي في حينه. وما أن ظننت انني باقٍ في إنجلترا حتى تغيّرت الأمور بعد سنة واحدة وبالتالي لا يمكن التنبؤ بالمستقبل، لأن الأمور تتغير وتتبدل".

ولفت دي ماريا إلى أن "هناك أصوات تطالب بعودته الى صفوف ريال مدريد، ولكن هناك بعض الأصوات الأخرى التي لا تريد ذلك".

وأكد دي ماريا أن "برشلونة فيه لاعبون مميزون، ويملك أفضل خط هجوم وهو الإم إس إن، أي كل من ميسي ولويس سواريز ونيمار دا سيلفا"، واعترف أن "مهمة إيقاف زميله في المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي على أرض المعلب صعبة للغاية، الأمر الذي يتطلب عملا جماعيا وليس فرديا لأنه يجيد المراوغة العبقرية".

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