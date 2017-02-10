تقارير: ريال مدريد سيجدد عقد بنزيمة حتى 2022

تقارير إسبانية:



بنزيمة سبق وجدد عقده في 2014، والذي شهد تحسنا في راتبه إلى حد كبير من 5 ملايين إلى 8 ملايين يورو في الموسم الواحد

أكدت تقارير إسبانية، أن "النادي الملكي ريال مدريد يرغب في تجديد عقد الفرنسي كريم بنزيمة ، والذي ينتهي في صيف 2019، وأن بنية النادي تجديد العقد حتى سنة 2021 أو 2022 وهو ما من شأنه إظهار الثقة للاعبه برغبة النادي ببقائه في صفوفه. كما ويستعد النادي لتجديد العقد قبل نهاية الموسم وهو التجديد الثاني منذ انضمام بنزيمة الى الريال في صيف 2009".



من اليسار: كريم بنزيمة



وتابعت التقارير قولها: "بنزيمة سبق وجدد عقده في 2014، والذي شهد تحسنا في راتبه إلى حد كبير من 5 ملايين إلى 8 ملايين يورو في الموسم الواحد. في هذا التجديد سيشهد راتب بنزيمة زيادة إضافية، فإذا تم الاتفاق، فإن المهاجم الفرنسي سينتهي عقده وهو في عمر الـ 34 عامًا، علما أن أداء اللاعب شهد تراجعا إذ سجل 12 هدفًا خلال 1756 دقيقة لعبها في جميع المسابقات، أي بمعدل هدف كل 146.3 دقيقة، في حين أن الموسم الماضي، سجل المهاجم الفرنسي 28 هدفًا خلال 2597 دقيقة".