هذه أكثر صفات ليونيل ميسي إعجابا في نظر الأوروجوياني لويس سواريز

سواريز:



ميسي يتمتع بتواضع كبير جدًا، وهو نفسه إن كان داخل او خارج المعلب



ميسي وإنييستا ونيمار، حققوا الكثير وفازوا بكل شيء، ومع هذا مازالوا يتدربون وكأنهم لم يحققوا شيئا



عبّر الأوروجوياني لويس سواريز ، عن اعجابه بتواضع زميله في صفوف نادي برشلونة الإسباني، الهداف الأرجنتيني ليونيل ميسي ، مشيرا في تصريحات ادلى بها لصحيفة موندو ديبورتيفو إلى أن تواضع ميسي أدهشه، ما أن وصل الى المعسكر الكتالوني، وكذلك الامر لدى الإسباني أندريس إنييستا والبرازيلي نيما دا سيلفا.



من اليمين: ميسي وسواريز



وقال سواريز البالغ من العمر 30 عامًا: "المثير في الأمر أن هؤلاء اللاعبين، امثال ميسي وإنييستا و نيمار ، حققوا الكثير وفازوا بكل شيء، ومع هذا مازالوا يتدربون وكأنهم لم يحققوا شيئا". وأضاف: "فخور لكوني انضم الى هذه المجموعة". ولفت إلى أنه "بنفس عمر ميسي تقريبا وهو ما يمنحه شعورا خاصا كما أنهما لا يحبا الحديث عن كرة القدم طيلة الوقت".



ونوّه قائلا: "ميسي يتمتع بتواضع كبير جدًا، وهو نفسه إن كان داخل او خارج المعلب".



