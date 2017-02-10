اعتقالات ومواجهات بين الجيش ومتظاهرين في أنقرة

قوات الجيش في تركيا اعتقلت بعض المتظاهرين

وقعت مواجهات بين الجيش التركي ومتظاهرين طلاب اليوم الجمعة، خلال تظاهر العشرات أمام حرم جامعي في العاصمة أنقرة ، والتي تأتي احتجاجا على مرسوم الطوارئ القاضي بإقالة الأكاديميين من الجامعات. واعتقلت قوات الجيش في تركيا بعض المتظاهرين علمًا أن السلطات التركية سبق وألقت القبض على قرابة 40 ألف شخص وأوقفت نحو 125 ألفا عن العمل في مختلف المجالات بشبهة ضلوعهم في تحركات الجيش المرتبطة بالمعارض فتح الله جولن والذي توجه له السلطة الحاكمة في تركيا أصابع الاتهام بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة.



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