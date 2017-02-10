نيسان تعرض سيارتها موديل 2020 في طوكيو
السيارة شبابية وتتميز بتصميمها المذهل والمدهش للعيون في آن معًا
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عرضت شركة سيارات نيسان اليابانية، طراز 2020 في معرض السيارات الدولي في طوكيو، بوجود مدير عام الشركة كارلوس غصن، علمًا أن السيارة شبابية وتتميز بتصميمها المذهل والمدهش للعيون في آن معًا. ويشار إلى أن شركة نيسان للسيارات لطالما تهتم بتصاميم شبابية وغريبة، وتحظى بشعبية كبيرة حول العالم. وتحمل السيارة اسم Gran Turismo. شاهدوا الروعة.
كارلوس غصن
Gran Turismo 2020
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