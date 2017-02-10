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رياضة وشباب رياضة محلية ابناء زلفة يلاقي بيتار كفركنا في مباراة سهلة للحفاظ على المرتبة الثانية

رياضة وشباب

وادي عارة ابناء زلفة يلاقي بيتار كفركنا في مباراة سهلة
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ابناء زلفة يلاقي بيتار كفركنا في مباراة سهلة للحفاظ على المرتبة الثانية

حمادة بعل:

صحيح على الورق تنتظرنا مباراة امام المتزيل لكننا سندخل المباراة بمسؤولية وسنلعب بجدية وبقوة ولا نستهين بالفريق الكناوي

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من: إبراهيم أبو عطا - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-02-10 11:50:41 A A

يستضيف فريق هبوعيل ابناء زلفة عصر اليوم الجمعة عند الساعة 14:45على استاد السلام في مدينة أم الفحم فريق بيتار كفركنا ضمن مباريات الاسبوع الـ21 لدوري الدرجة الثانية المنطقة الشمالية "ب".


حمادة بعل بالاسود- مهاجم هبوعيل ابناء زلفة

هذا ويبحث فريق هبوعيل ابناء زلفة عن العودة الى مسار الانتصارات بعد خسارته المفاجئة الاسبوع الفائت أمام مكابي أم الفحم حيث يهدف الى حصد نقاط المباراة الثلاث بهدف الحفاظ على المرتبة الثانية وتقليص الفارق عن المتصدر هبوعيل أم الفحم.
في المقابل سيعمل فريق بيتار كفركنا متزيل اللائحة من أجل الفوز لاحداث مفاجأة من العيار الثقيل ضمن مباريات هذا الاسبوع.

وأشار حمادة بعل مهاجم فريق هبوعيل ابناء زلفة الى أن الفريق استعد بشكل مسؤول وبجدية كبيرة للمباراة بالرغم من أن الفريق الخصم بالمرتبة الاخيرة، مشيرا الى أن الفريق الكناوي سيلعب بدون ضغط وبحرية وبشكل هجومي ومن هنا تكمن صعوبة المباراة، وأضاف حمادة بعل لموقع العرب: "صحيح على الورق تنتظرنا مباراة امام المتزيل لكننا سندخل المباراة بمسؤولية وسنلعب بجدية وبقوة ولا نستهين بالفريق الكناوي".

 

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