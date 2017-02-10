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السلطات المحلية

وادي عارة وفد من وزارة حماية البيئة في زيارة لبلدية أم الفحم
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وفد من وزارة حماية البيئة في زيارة لبلدية أم الفحم

تم خلال الجلسة مناقشة المشاريع البيئية القائمة في مدينة أم الفحم، وعلى رأسها مشروع معالجة النفايات وتشمل النفايات البيتية

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من: إبراهيم أبو عطا - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-02-10 10:53:05 A A

قام وفد من وزارة حماية البيئة برئاسة شلومو كاتس مدير اللواء وعبد الرحمن محاميد نائب المدير العام للشرطة الخضراء والطاقم المهني في الوزارة بزيارة عمل لبلدية أم الفحم ، حيث التقى الوفد برئيس البلدية الشيخ خالد حمدان ورئيس قسم تحسين ملامح المدينة خالد شطارة ومدير القسم محمد رباح ومديرة وحدة البيئة ناهد سيف والطاقم المهني في البلدية.


خلال الزيارة


وقد تم خلال الجلسة مناقشة المشاريع البيئية القائمة في مدينة أم الفحم، وعلى رأسها مشروع معالجة النفايات وتشمل النفايات البيتية والتي يصل تكلفة معالجتها السنوية اكثر من ثلاثة عشر مليون شيكل، والنفايات الصلبة والتي يصل تكلفة متابعتها اكثر من مليوني شيكل.

كما تم مناقشة مشروع البيئة المتساوية، والمتعلق بتوزيع حاويات النفايات الجديدة والبديلة للحاويات المهترئة.
هذا وتم الاتفاق على تمويل الوزارة لعدد من مشاريع النظافة في المدينة. فيما وعدت البلدية من طرفها بمباشرة أعمال تنظيف أطراف البلد. بالإضافة الى تشكيل فريق عمل من قبل البلدية لمتابعة هذه المشاريع. كما تم التأكيد على وضع خطة عمل للنظافة العامة أمام المحال التجارية المنتشرة في المدينة.

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