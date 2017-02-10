البرازيل يواجه منتخب الأرجنتين وديًا في مباراة قمة لاتينية في استراليا
تتصدر الأرجنتين المرتبة الأولى عالميًا بينما تحتل البرازيل المركز الثاني، حسب تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) الأخير الذي صدر يوم أمس
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قال الإتحاد البرازيل ي لكرة القدم أمس الخميس، أن منتخب راقصي السامبا سيواجه الأرجنتين في مباراة ودية دولية في التاسع من يونيو المقبل في استراليا.
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وأضاف الإتحاد البرازيلي في بيان صادر عنه: "المباراة ستقام في إستاد ملبورن كريكيت جراوند الذي تبلغ سعته 100 ألف متفرج". ويلعب أشهر منتخبين في أمريكا الجنوبية، عادة مباريات ودية على ملاعب محايدة.
وتتصدر الأرجنتين المرتبة الأولى عالميًا بينما تحتل البرازيل المركز الثاني، حسب تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) الأخير الذي صدر يوم أمس.
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