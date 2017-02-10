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رياضة وشباب رياضة عالمية إنييستا: سعيد بعودتي ونسعى لتتويج موسمنا بكأس الملك

رياضة وشباب

إنييستا بعد التعافي من الإصابة: سعيد بعودتي
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إنييستا: سعيد بعودتي ونسعى لتتويج موسمنا بكأس الملك

أكد إنييستا، أن الأمر المزعج الوحيد، بعد الوصول لنهائي الكأس، هو إمتداد موسم البارسا فترة أطول، خاصة وأن الفترة المقبلة ستشهد إقامة أكثر من مباراة للفريق في الأسبوع الواحد

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-10 10:49:33 A A

أبدى أندريس إنييستا، قائد برشلونة ، سعادته الكبيرة بالعودة مجددًا للمشاركة في المباريات بعد التعافي، من إصابة أبعدته عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.


الرسام رفقة النجم نيمار

وقال إنييستا، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أمس الخميس، إنه سعيد للغاية بتأهل الفريق إلى نهائي الكأس، بعد عبور أتلتيكو مدريد، في نصف النهائي. وأكد اللاعب، الملقب بالرسام، أن فريقه يطمع في الفوز بلقب هذه البطولة، للموسم الثالث على التوالي.

وأضاف: "بطولة الكأس من الأهداف التي سعينا لتحقيقها منذ بداية الموسم. إنها مسابقة معقدة للغاية، وحان الوقت لوضع الكرز فوق الكعكة، رغم أن النهائي يتبقى عليه فترة طويلة".

وأكد إنييستا، أن الأمر المزعج الوحيد، بعد الوصول لنهائي الكأس، هو إمتداد موسم البارسا فترة أطول، خاصة وأن الفترة المقبلة ستشهد إقامة أكثر من مباراة للفريق في الأسبوع الواحد، ببطولة الدوري، والأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا. ويلعب برشلونة مع ألافيس في نهائي الكأس، في 27 أيار المقبل.

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