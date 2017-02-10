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أخبار محليات مصرع سيدة إثر اندلاع حريق في منزل في بيت حنينا شرقي القدس

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القدس والقضاء مصرع سيدة إثر اندلاع حريق في بيت حنينا
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مصرع سيدة إثر اندلاع حريق في منزل في بيت حنينا شرقي القدس

كايد ظاهر:

يتم التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-10 07:40:43 A A

أفاد كايد ظاهر المتحدث والمنسق الاعلامي لسلطة الاطفاء والانقاذ للوسط العربي في بيانه اليوم الجمعة أنه "قامت طواقم الانقاذ والاطفاء بانقاذ عالقة في بيت حنينا شرقي القدس لكنها قد فارقت الحياة إثر حريق شبّ في منزل هناك، كما ويتم التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق"، وفقا للبيان.

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