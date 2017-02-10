مصرع سيدة إثر اندلاع حريق في منزل في بيت حنينا شرقي القدس
كايد ظاهر:
يتم التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق
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أفاد كايد ظاهر المتحدث والمنسق الاعلامي لسلطة الاطفاء والانقاذ للوسط العربي في بيانه اليوم الجمعة أنه "قامت طواقم الانقاذ والاطفاء بانقاذ عالقة في بيت حنينا شرقي القدس لكنها قد فارقت الحياة إثر حريق شبّ في منزل هناك، كما ويتم التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق"، وفقا للبيان.
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