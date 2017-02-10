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السلطات المحلية اخبار المجالس مجلس كابول يستقبل مدير عام شركة المراكز الجماهيرية

السلطات المحلية

عكا والمنطقة مجلس كابول يستقبل مدير عام المراكز الجماهيرية
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مجلس كابول يستقبل مدير عام شركة المراكز الجماهيرية

يذكر بان ادارة المجلس المحلي رئيسًا وادارة اضافة الى رؤساء الاقسام تجندوا بكل طاقاتهم لإنجاح المشروع وجعله منصة يحتذى بها في البلدان المجاورة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-10 00:32:12 A A

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من مكتب جلال بنا جاء فيه :" استقبل المجلس المحلي كابول هذا الاسبوع مدير عام شركة المراكز الجماهيرية راز برويليخ وطاقمه المهني موشيه حازوت مدير منطقة الشمال ونائبة عادل خطيب وذلك لجلسة عمل مهنية هي الاولى منذ اقامة المركز الجماهيري في كابول قبل نصف سنة. وكان في الاستقبال الطاقم الإداري والمهني للمجلس المحلي حيث افتتح الجلسة رئيس المجلس الشيخ صالح ريان الذي تحدث عن الاهتمام الكبير الذي يوليه المجلس للمركز الجماهيري كأحد مؤسسات القرية الهامة والمركزية في كابول. وقال رئيس المجلس خلال الجلسة "نرحب بمدير عام شركة المراكز الجماهيرية وطاقمه المهنية ونولي اهمية كبيرة جدا للنشاط والعمل الذي يقوم به المركز الجماهيري وبالرغم من ان المركز حديث وجديد الا اننا سنعمل على تقوية وتدعيم المركز لما فيه المصلحة لأهلنا في كابول وخاصة لشريحة طلابنا ومن أكثر الأمور التي نولي لها أهمية كبرى هي تجنيد ميزانية خاصة لإقامة مبنى المركز الجماهيري كمبنى مستقل يضم مسرح في قمة روعة البناء ويتسع ل 500 شخص وهو القسم الاول من البناء والذي تم تجنيد 10 مليون شاقل من اجل بناءه، ويحتاج الى 5 مليون اخرى لإكمال بناءه، وتعرض رئيس المجلس لأهمية وضع خطط مستقبلية من اجل معالجة ظواهر العنف المختلفة والتي تهيمن وتثقل على المجتمع الكابولي بشكل عام وبجميع شرائحه. ثم أكمل حديثه حول استلام مبلغ 750.000 شاقل لتفعيل برامج لا منهجيه لأبنائنا اضافة الى 500.000 شاقل اخرى في برنامج تحديات حيث ستفعل البرامج المناسبة لأبنائنا وفق خطة مدروسة وعلى طاولات مستديرة مع اهل الاختصاص ولجان التوجيه المختلفة ".

 

وتابع البيان :" تحدث ايضا مدير المركز الجماهيري في كابول بلال ابراهيم، حيث عرض امام الحضور عمل ونشاط المركز والفعاليات والدورات التي يقوم بها المركز الجماهيري اضافة الى عرض الطاقم المهني للمركز وللمخططات المستقبلية.
وفي كلمته أعرب مدير عام شركة المراكز الجماهيرية راز برويليخ عن تقديره لنشاط وعمل المركز الجماهيري حيث أثنى على دعم ادارة المجلس المحلي لمشروع اقامة المركز وقال "نحن موجودون لنخدم الجمهور ونعطي للسلطات المحلية وللجمهور بشكل عام. وكل مشاريعنا هي مشاريع بتمويل كامل وهدفنا منح كل طالب الفرصة ليدرس دورات في التعليم اللامنهجي خاصة في ساعات ما بعد الدوام.
يذكر بان ادارة المجلس المحلي رئيسًا وادارة اضافة الى رؤساء الاقسام تجندوا بكل طاقاتهم لإنجاح المشروع وجعله منصة يحتذى بها في البلدان المجاورة". 

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