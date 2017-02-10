الناصرة: وفد من بيت المسن في زيارة لمدرسة العلوم والتكنولوجيا

مركز التربية الاجتماعية المربي خالد شدافنه قام باستضافة الضيوف في غرفة التراث حيث قدم لهم نبذة قصيرة عن تاريخ المدرسة وعن خريجيها منذ 55 سنة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من المربي خالد شدافنه جاء فيه:" بالتواصل المباشر مع الاجداد والاصرار على الاستمرار في عمل الخير ورسم البسمة على وجوههم, استضافت مدرسة العلوم والتكنولوجيا في الناصرة يوم الخميس الموافق 9/2/2017 وفدا من بيت المسن اليومي. وقد قام باستقبالهم الطلاب والمعلمين بحفاوة, وتاتي هذه الزيارة تلبية لدعوة قدمها مجلس الطلاب في المدرسة لهم عند زيارتهم لبيت المسن في الشهر الماضي".







واضاف البيان :" مركز التربية الاجتماعية المربي خالد شدافنه قام باستضافة الضيوف في غرفة التراث حيث قدم لهم نبذة قصيرة عن تاريخ المدرسة وعن خريجيها منذ 55 سنة, وكذلك تحدث عن غرفة التراث التي اقيمت في المدرسة قبل خمس سنوات واهميتها,والتي من خلالها نحافظ على القيم الاجتماعية وتوثيق الصلة مع التراث.كما استمع الضيوف الى بعض القصص التراثية المعبرة,وبعد ذلك دار نقاش في بعض المواضيع التراثية القديمة التي عاشوها اجدادنا في الماضي,وقد اعتلت الزغاريد والاغاني للمسنين تعبيرا عن سعادتهم وامتلا الجو بالدفئ والمحبة".



وتابع البيان :"مركز التربية الاسلامية الشيخ ايهاب الشيخ خليل قدم محاضرة دينية اشاد بها عن اهمية بر الوالدين متمنيا لهم دوام الصحة والعافية واكد على استمرار هذا التواصل بين الجيل الصاعد والجيل الذهبي.مديرة بيت المسن اليومي السيدة نور عبد القادر ومسؤولة الفعاليات الاجتماعية للمسنين السيدة سناء زعبي المرافقتان للمسنين شكرتا الطلاب والمعلمين على هذه اللفتة الجميلة متمنيتان للطلاب النجاح في دراستهم وللمعلمين في عملهم.مدير المدرسة المربي حنا ابو العسل اكد على ضرورة واهمية هذا التواصل بين جيل الشباب والاجداد وذلك لزرع العادات والتقاليد لدى الطلاب والحفاظ عليها .في نهاية الزيارة قام المسنون بزراعة شجيرة في ساحة المدرسة رمزا للتواصل والمحبة والعطاء ".