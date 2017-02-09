تقارير: تشيلسي يقدم عرضًا ضخمًا للتعاقد مع الحارس دوناروما

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تشيلسي على استعداد لتقديم 70 مليون يورو للحصول على دوناروما رغم تأكيد وكيل أعماله باستمراره مع ميلان في الموسم المقبل

"أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي الإنجليزي حريص على التعاقد مع حارس مرمى ميلان الإيطالي جيانلويجي دوناروما "، هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية بريطانية.



جيانلويجي دوناروما



وأشارت هذه التقارير أن "إمكانية عودة حارس المرمى تيبو كورتوا إلى إسبانيا من بوابة ريال مدريد دفعت كونتي لدراسة بدائل محتملة بعد عدة أشهر.

وقالت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية أن "جيانلويجي دوناروما من أبرز حراس المرمى الذين يسعى تشيلسي للحصول على خدماتهم في الصيف المقبل. وأفادت هذه المعلومات أن تشيلسي على استعداد لتقديم 70 مليون يورو للحصول على دوناروما، رغم تأكيد وكيل أعماله باستمراره مع ميلان في الموسم المقبل.