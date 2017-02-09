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رياضة وشباب رياضة عالمية ريال مدريد يرفض إستضافة نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعبه

رياضة وشباب

ريال مدريد يرفض استضافة نهائي كأس ملك إسبانيا
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ريال مدريد يرفض إستضافة نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعبه

فلورنتينو بيريز:

لا يمكننا استضافة مباراة نهائي الكأس في البيرنابيو بسبب وجود بعض أعمال التصليح هناك وليس بسبب أي شيء آخر

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-09 19:00:14 A A

أعلن نادي ريال مدريد بشكل رسمي عن رفضه إستضافة مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وألافيس على ملعبه السانتياجو بيرنابيو، بعد تصريحات رئيس المرينجي فلورنتينو بيريز عن وجود أعمال تصليح في هذه الفترة.


فلورينتينو بيريز

هذا، وكان ريال مدريد قد خرج من دور الثمانية من الكأس، بعد هزيمته أمام سيلتا فيجو، بينما نجح برشلونة في التأهل للمباراة النهائية، بعد تخطي عقبة أتلتيكو مدريد في نصف النهائي، ليلعب أمام مفاجأة هذا الموسم ألافيس بالنهائي. وهذه ليست المرة الأولى التي يرفض فيها ريال مدريد إجراء المباراة النهائية على ملعبه، ففي عام 2012، رفضت إدارة الفريق استضافة اللقاء بحجة أعمال التصليح، وأيضاً الموسم الماضي بسبب تنظيمهم حفلة فنية في هذا التوقيت.

وتحدث بيريز حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية عن هذا الأمر قائلاً: "لا يمكننا استضافة مباراة نهائي الكأس في البيرنابيو بسبب وجود بعض أعمال التصليح هناك، وليس بسبب أي شيء آخر".

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