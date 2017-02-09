اغلاق
اغلاق
أخبار سياسة لابيد يحاول ضم كبار رؤساء هيئة الأركان لحزبه استعدادا لانتخابات محتملة

أخبار

القدس والقضاء لابيد يحاول ضم كبار رؤساء هيئة الأركان لحزبه
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

لابيد يحاول ضم كبار رؤساء هيئة الأركان لحزبه استعدادا لانتخابات محتملة

لابيد أكّد أنه تواصل مع الوزير السابق يعالون وكل من غانتس وأشكنازي

نحن نهتمّ بجمالك بأفضل الطرق..اضغطي هنا للتفاصيل! نحن نهتمّ بجمالك بأفضل الطرق..اضغطي هنا للتفاصيل!
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-09 19:00:15 A A

نقلت مصادر اسرائيلية عن عضو الكنيست يائير لابيد ، زعيم حزب هنالك مستقبل، قوله إنه "يقوم باتصالات هذه الفترة مع شخصيات سياسية رفيعة المستوى، ومن بينهم رؤساء أركان سابقين، في محاولة منه لإقناعهم بالانضمام لصفوفه، استعدادا للانتخابات فيما لو أجريت. وأكد لابيد هذا الكلام، لدى اجتماعه اليوم الأربعاء مع مراسلين برلمانيين في الكنيست، حيث شدّد على أنه "تواصل مع الوزير السابق يعالون وكل من غانتس وأشكنازي".

لابيد: قائمة شروط محمود عباس تبين انه غير معني بنجاح المفاوضات
يائير لابيد


وقال لابيد: "أنا على اتصال مع يعالون وغانتس واشكنازي لاقناعهم بالانضمام للحزب لكن ايا منهم لن يتخذ قرارا بهذا الشأن قبل أن تكون الانتخابات العامة قد صارت على أرض الواقع". وأضاف قائلا إنه "لن يدعم قيام حكومة بديلة في حال استقال نتنياهو استجابة لمعطيات التحقيقات الجارية ضده لأنه يرى ضرورة التوجه نحو انتخابات وكل مناورة خلافا لذلك يعتبرها غير ديمقراطية" كما قال .

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 كفرقاسم: تشييع جثمان الطفلة زينب بدير | [292 قراءة]
2 اطلاق 4 قذائف تجاه ايلات وداعش يتبنى العملية | [288 قراءة]
3 كفرقاسم تفجع بوفاة الطفلة زينب بدير بعد صراع مع المرض | [249 قراءة]
4 الناصرة: تأجيل المصادقة على تعيين مهندس للبلدية | [247 قراءة]
5 الجامعة المفتوحة.. حلمك راح يتحقق | [187 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كفركنا: ادارة المجلس تزور المربي ادهم طه | [0 مشاركة]
2 الحوت 04.02.2017 | [0 مشاركة]
3 المركز: اعتقال مشتبه حاول إبتزاز رجل أعمال | [0 مشاركة]
4 برشلونة يحقق انتصارًا كاسحًا على حساب أتلتيك بيلباو | [0 مشاركة]
5 إلتماس ضد تحويل صلاحيات دستورية لوحدة الاستيطان | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب