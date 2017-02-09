لابيد يحاول ضم كبار رؤساء هيئة الأركان لحزبه استعدادا لانتخابات محتملة

لابيد أكّد أنه تواصل مع الوزير السابق يعالون وكل من غانتس وأشكنازي

نقلت مصادر اسرائيلية عن عضو الكنيست يائير لابيد ، زعيم حزب هنالك مستقبل، قوله إنه "يقوم باتصالات هذه الفترة مع شخصيات سياسية رفيعة المستوى، ومن بينهم رؤساء أركان سابقين، في محاولة منه لإقناعهم بالانضمام لصفوفه، استعدادا للانتخابات فيما لو أجريت. وأكد لابيد هذا الكلام، لدى اجتماعه اليوم الأربعاء مع مراسلين برلمانيين في الكنيست، حيث شدّد على أنه "تواصل مع الوزير السابق يعالون وكل من غانتس وأشكنازي".



يائير لابيد





وقال لابيد: "أنا على اتصال مع يعالون وغانتس واشكنازي لاقناعهم بالانضمام للحزب لكن ايا منهم لن يتخذ قرارا بهذا الشأن قبل أن تكون الانتخابات العامة قد صارت على أرض الواقع". وأضاف قائلا إنه "لن يدعم قيام حكومة بديلة في حال استقال نتنياهو استجابة لمعطيات التحقيقات الجارية ضده لأنه يرى ضرورة التوجه نحو انتخابات وكل مناورة خلافا لذلك يعتبرها غير ديمقراطية" كما قال .