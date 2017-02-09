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اتهام محمد الزبارقة (أبو صبحي) مالك ابناء اللد بمخالفات احتيال وتبييض أموال

جاء في البيان:

الزبارقة وشريكه احتاجا لأموال كثيرة، تقدر بمئات الملايين من الشواقل نقدًا، من اجل دفع رواتب العمّال الأجانب

سيطر الزبارقة وشخص آخر من الوسط اليهودي على شركة قوى عاملة لتشغيل عمّال أجانب من خلال إخفاء نشاطاتهم من السلطات

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-02-09 14:22:46 A نشر: 2017-02-09 14:22:46 A