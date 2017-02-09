اتهام محمد الزبارقة (أبو صبحي) مالك ابناء اللد بمخالفات احتيال وتبييض أموال
جاء في البيان:
الزبارقة وشريكه احتاجا لأموال كثيرة، تقدر بمئات الملايين من الشواقل نقدًا، من اجل دفع رواتب العمّال الأجانب
سيطر الزبارقة وشخص آخر من الوسط اليهودي على شركة قوى عاملة لتشغيل عمّال أجانب من خلال إخفاء نشاطاتهم من السلطات
قدمت النيابة العامة في لواء تل أبيب لشؤون الضرائب والإقتصاد "اليوم لائحة اتهام ضد محمد زبارقة (أبو صبحي) مالك فريق أبناء اللد وأشخاص آخرين بالإضافة الى شركات، تنسب لهم فيها تهمًا مختلفة من بينها "الحصول على غرض معين بالاحتيال في ظروف خطيرة، تسجيلات خاطئة في سجلات شركة، التخطيط لإرتكاب جريمة، مخالفات تتعلق بقانون ضريبة القيمة المضافة، ومخالفات تبييض الأموال بنحو مليار شاقل" – كما جاء في البيان التي وصلت نسخة عنه لموقع العرب.
محمد زبارقة
وبحسب لائحة الاتهام، فإنه "من أجل التغلب على الترتيبات التنظيمية التي منعت المتهمين من إمكانية العمل والسيطرة على شركات وساطة لعمّال أجانب في فرع البناء، فقد سيطر الزبارقة وشخص آخر من الوسط اليهودي على شركة قوى عاملة لتشغيل عمّال أجانب، من خلال إخفاء نشاطاتهم من السلطات وتسجيل اسهمهم باسم شخص آخر، كما حصلوا على تأشيرات العمل عن طريق الإحتيال بصورة غير قانونية وبظروف خطيرة، ومن اجل الحصول على الأرباح قاموا بخطوات احتيال دقيقة، لا سيما فواتير مزورة كما قاموا بنقل أموال من خلال رعايات إعلانية عن طريق فريق كرة القدم أبناء اللد الذي يملكه الزبارقة" – بحسب لائحة الاتهام.
ومضت لائحة الاتهام في سرد التفاصيل: "إن الزبارقة وشريكه احتاجا لأموال كثيرة، تقدر بمئات الملايين من الشواقل نقدًا، من اجل دفع رواتب العمّال الأجانب، وعليه فقد خطط الإثنان برفقة شخص آخر لإصدار فواتير مزيفة من قبل شركات أخرى التي كان يملكها الزبارقة التي تعمل في مجال المقاولات في فرع البناء بأكثر من 800 مليون شيكل، ومن خلالها قاما بمخالفات تبييض أموال" – كما جاء.
يشار الى انه وفي نطاق هذه القضية قدم الأسبوع الماضي بحق شريك الزبارقة وشخص آخر من الوسط اليهودي وشركتين اضافيتيين لوائح اتهام بمخالفات مشابهة.