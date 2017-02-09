توتر في شفاعمرو- عنبتاوي: نعمل وينسبون الإنجازات لأنفسهم..كركبي: سنفضح تجاوزاتك القانونية

جاء في البيان:



من المهم أن نذكر أن المُخطط والمنفّذ للمشاريع والموزع للميزانيات هي إدارة البلدية ورئيسها وموظفوها، لكن يبدو أنه في الآونة الاخيرة إختلطت الامور على بعض من أعضاء البلدية



بلدية شفاعمرو تؤكد من جديد أن دورها هو تقديم الخدمات بالمصداقية التي عودتنا عليها وليس التسابق في إطلاق التصريحات والتقاط الصور

تشهد مدينة شفاعمرو أجواء متوترة في أعقاب تبادل الإتهام في البلدية، حيث أكّد أمين عنبتاوي، رئيس بلدية شفاعمرو، من خلال بيان إعلامي اليوم الخميس، أنّ "المُخطط والمنفّذ للمشاريع والموزع للميزانيات هي إدارة البلدية ورئيسها وموظفوها، لكن يبدو أنه في الآونة الاخيرة إختلطت الامور على بعض من أعضاء البلدية، حيث نسبوا هذه الانجازات لأنفسهم، وهذا مثال على التضليل والتجني والتعدي". في حين اعتبر رئيس كتلة الجبهة وعضو البلدية زهير كركبي أنّ "بيان عنبتاوي مليء بالمغالطات وتشويه الحقائق وذلك نابع من الازمة الملازمة له ولتجاوزاته غير القانونية"، كما قال.



أمين عنبتاوي - رئيس بلدية شفاعمرو



وجاء في بيان بلدية شفاعمرو، الذي وصلت عنه نسخة لموقع العرب، أنّه:"بعد الكتابات التي شهدناها في الآونة الأخيرة في شبكات التواصل الإجتماعي وخاصة ما جاء على لسان لجنة الهندسة في بلدية شفاعمرو، ارتأينا ان نوضّح للجمهور الشفاعمري الصورة الصحيحة والحقيقية لما يحصل من مشاريع في الأحياء الشفاعمرية المختلفة ومن يقوم بتخطيطها وتنفيذها. لقد تمّ في الاشهر الأخيرة العمل في عدة مشاريع في البلد وذلك ضمن برنامج متواصل يشمل مختلف الأحياء: تخصيص مليون شاقل لتعبيد شوارع في حي أبو شهاب وعين عافية في إطار تحسين البنى التحتية لخدمة سكان المنطقة - كما وتمّ تعبيد شوارع غرب حي البصلية وفي حي المقتول وفي مركز البلد، هذا وسنتابع العمل في الأحياء الاخرى - إزالة مطبات في الشوارع لم يتم بناؤها بالشكل الصحيح وبدء العمل على بناء مطبات مكانها حسب مواصفات السير المطلوبة - خطوط تصريف المياه (مثل عبارة العين مواصلة العمل على ما تبقى من الخط غرباً وشرقاُ)".



وأضاف البيان: "من المهم أن نذكر أن المُخطط والمنفّذ للمشاريع والموزع للميزانيات هي إدارة البلدية ورئيسها وموظفوها، لكن يبدو أنه في الآونة الاخيرة إختلطت الامور على بعض من أعضاء البلدية، حيث نسبوا هذه الانجازات لأنفسهم، وهذا مثال على التضليل والتجني والتعدي ليس فقط على الإدارة والرئيس إنما على الموظفين أيضًا. لذلك من المهم أن نوضح أن عمل اللجان هو فقط تقديم التوصيات للمجلس البلدي لا أكثر ولا أقل، والمشاريع والميزانيات التي يتم تخصيصها تأتي من خلال عمل دؤوب لإدارة البلدية ورئيسها وموظفيها على مدار الأشهر والسنوات ولا دور للجان في ذلك". وأختتم البيان: "بلدية شفاعمرو تؤكد من جديد أن دورها هو تقديم الخدمات بالمصداقية التي عودتنا عليها وليس التسابق في إطلاق التصريحات والتقاط الصور، لم ولن تنسب البلدية لنفسها ما ليس لها ولم تسجل لصالحها أهدافًا لم تحققها، وما تنشره هو من منطلق حقها في إبراز العمل المكثف والمهم الذي تقوم به البلدية مُمثّلة برئيسها وموظفيها، هذا وتضيف إدارة البلدية أن كل من يريد أن يكون شريكاً معنا في الانجازات نرحب به من منطلق إيماننا بالشراكة الحقيقية" إلى هنا نص البيان.



رئيس كتلة الجبهة عضو البلدية زهير كركبي

ردّ كركبي والجبهة

من جهة أخرى، ورد في بيان صادر عن عضو البلدية عن الجبهة زهير كركبي، وعنونه "ردًّا على بيان رئيس البلدية وناطقته الرسمية"، أنّ "البيان مليء بالمغالطات وتويه الحقائق". وجاء في بيان كركبي ما يلي:"عمم رئيس البلدية عبر ناطقته الرسمية بيانا مليئا بالمغالطات وتشويه الحقائق وذلك نابع من الازمة الملازمة له ولتجاوزاته غير القانونية، وبناءً عليه نعلن نحن الأكثرية الساحقة من منتخبي الجمهور من مختلف كتل المجلس البلدي، للجمهور الشفاعمري الكريم بأننا ندير عمل البلدية باجتماعات منتظمة، وإن قراراتنا التي نتخذها في المجلس هي الملزمة فقط". وتابع:"إن رئيس البلدية وموظفيه كبارا وصغارا مُلزمون بتنفيذ هذه القرارات حسب القانون، ونحن الأكثرية، 11 عضوًا من أصل 15 عضوًا في المجلس البلدي نقرر عبر جلسات المجلس البلدي ولجان المجلس وأن رئيس البلدية ملزم قانونيا بتنفيذ هذه القرارات، وأي ادعاء آخر عار عن الصحة وغير قانوني وان مرتكبيه سنقدمهم للمحاكمة".

واختتم كركبي بيانه:"كذلك على رئيس البلدية أن يعرف ونذكره بتقرير مراقب الدولة والتجاوزات المخالفة للقانون التي ارتكبها حسب تقرير السنة الماضية، وتحذير متصرف اللواء له بعدم إعطاء عمل للمقاولين بدون مناقصات، وذاكرتنا وذاكرة المواطنين قوية وطويلة، في فضح كل التجاوزات والمحسوبيات التي ينتهجها الرئيس ومجموعته"، إلى هنا البيان.



رئيس بلدية شفاعمرو في زيارة لأحد الشوارع التي يقوم العمل بها