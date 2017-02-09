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مطبخ سلطات السلطة التركية بالحمص..صحتين وهنا

مطبخ

السلطة التركية بالحمص..صحتين وهنا
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السلطة التركية بالحمص..صحتين وهنا

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-02-10 07:54:05 A A

المقادير
الذرة: كوب (مسلوقة ومصفاة)
الحمص: كوب (مسلوق)
الفاصوليا الحمراء: كوب (مسلوقة)
خس: كوبان (مفروم ناعم)
البقدونس: ربع كوب (مفروم)
الفلفل الأحمر: 1 حبة (مفروم شرائح)
الخل: ملعقتان كبيرتان (للصوص)
عصير الليمون: 1 حبة (للصوص)
ملح: نصف ملعقة صغيرة (للصوص)
فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة (للصوص)
زيت الزيتون: ملعقتان كبيرتان (للصوص)


صورة توضيحية

طريقة التحضير
1. نخلط الخضروات في وعاء عميق.
2. نخلط مقادير الصوص معا ثم نضيفها إلى الخضار ونحرك حتى تتمازج.
3. تقدم باردة.

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