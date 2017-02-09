السلطة التركية بالحمص..صحتين وهنا

المقادير

الذرة: كوب (مسلوقة ومصفاة)

الحمص: كوب (مسلوق)

الفاصوليا الحمراء: كوب (مسلوقة)

خس: كوبان (مفروم ناعم)

البقدونس: ربع كوب (مفروم)

الفلفل الأحمر: 1 حبة (مفروم شرائح)

الخل: ملعقتان كبيرتان (للصوص)

عصير الليمون: 1 حبة (للصوص)

ملح: نصف ملعقة صغيرة (للصوص)

فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة (للصوص)

زيت الزيتون: ملعقتان كبيرتان (للصوص)





صورة توضيحية



طريقة التحضير

1. نخلط الخضروات في وعاء عميق.

2. نخلط مقادير الصوص معا ثم نضيفها إلى الخضار ونحرك حتى تتمازج.

3. تقدم باردة.