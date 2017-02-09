الشرطة: إعتقال مشتبه في تل أبيب بعد 5 سنوات على هروبه من العدالة

لوبا السمري:



تعود حيثيات القضية الى شبهات اقدام المشتبه وابنه الشاب في حينها على طعن شاب آخر قرب نادي ليلي في ميناء تل ابيب يافا

قالت لوبا السمري، الناطقة بلسان الشرطة: "بعد اكثر من نحو 5 اعوام قضتها الشرطة في اعمال بحث متواصلة عن مشتبه (64 عامًا) هارب من العدالة، تم أمس إلقاء القبض عليه مختبأ داخل شقة سكنية في حولون، ومن المقرر طلب تمديد اعتقاله اليوم الخميس في محكمة الصلح في تل ابيب على ذمة التحقيقات الجارية. وتعود حيثيات القضية الى شبهات اقدام المشتبه وابنه الشاب في حينها على طعن شاب آخر قرب نادي ليلي في ميناء تل ابيب يافا، مع تمكن الشرطة من القاء القبض على الإبن المشتبه، وحتى تقديم لائحة اتهام ضده مع ادانته والحكم عليه بالسجن الفعلي مدة 22 شهرا وغيرها، وكل ذلك مع تمكن والده المشتبه من التملص والهرب حتى القاء القبض عليه البارحة الاربعاء. ووفقا لمادة التحقيقات فإنّ الخلفية من وراء الطعن تعود لخصومة بين الشاب الضحية الذي اصيب بجروح متفاوتة في حينه والطرف المدان والمشتبه المعتقل الأخير" وفقًا للبيان.