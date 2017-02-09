اغلاق
اغلاق
أخبار محاكم وجنائيات الشرطة: إعتقال مشتبه في تل أبيب بعد 5 سنوات على هروبه من العدالة

أخبار

مدن الساحل الشرطة: إعتقال مشتبه في تل أبيب بعد 5 سنوات على هروبه
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

الشرطة: إعتقال مشتبه في تل أبيب بعد 5 سنوات على هروبه من العدالة

لوبا السمري:

تعود حيثيات القضية الى شبهات اقدام المشتبه وابنه الشاب في حينها على طعن شاب آخر قرب نادي ليلي في ميناء تل ابيب يافا

بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-02-09 11:50:48 A A

قالت لوبا السمري، الناطقة بلسان الشرطة: "بعد اكثر من نحو 5 اعوام قضتها الشرطة في اعمال بحث متواصلة عن مشتبه (64 عامًا) هارب من العدالة، تم أمس إلقاء القبض عليه مختبأ داخل شقة سكنية في حولون، ومن المقرر طلب تمديد اعتقاله اليوم الخميس في محكمة الصلح في تل ابيب على ذمة التحقيقات الجارية. وتعود حيثيات القضية الى شبهات اقدام المشتبه وابنه الشاب في حينها على طعن شاب آخر قرب نادي ليلي في ميناء تل ابيب يافا، مع تمكن الشرطة من القاء القبض على الإبن المشتبه، وحتى تقديم لائحة اتهام ضده مع ادانته والحكم عليه بالسجن الفعلي مدة 22 شهرا وغيرها، وكل ذلك مع تمكن والده المشتبه من التملص والهرب حتى القاء القبض عليه البارحة الاربعاء. ووفقا لمادة التحقيقات فإنّ الخلفية من وراء الطعن تعود لخصومة بين الشاب الضحية الذي اصيب بجروح متفاوتة في حينه والطرف المدان والمشتبه المعتقل الأخير" وفقًا للبيان.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 سخنين: مصرع الحاج أحمد حسين غنايم (68 عامًا) | [300 قراءة]
2 أيمن قشقوش مديرًا عامًا لبلدية قلنسوة | [262 قراءة]
3 بركة لزعاترة: توقّف عن إصدار بيانات باسم المتابعة | [261 قراءة]
4 اطلاق 4 قذائف تجاه ايلات وداعش يتبنى العملية | [230 قراءة]
5 الناصرة: تأجيل المصادقة على تعيين مهندس للبلدية | [200 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كفركنا: ادارة المجلس تزور المربي ادهم طه | [0 مشاركة]
2 الحوت 04.02.2017 | [0 مشاركة]
3 المركز: اعتقال مشتبه حاول إبتزاز رجل أعمال | [0 مشاركة]
4 برشلونة يحقق انتصارًا كاسحًا على حساب أتلتيك بيلباو | [0 مشاركة]
5 إلتماس ضد تحويل صلاحيات دستورية لوحدة الاستيطان | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب