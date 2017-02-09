بعد شهر من استشهاد ابنه.. وفاة والد يعقوب أبو القيعان من أم الحيران

رائد أو القيعان حفيد المرحوم:

لم تكتفِ الدولة بمقتل الشهيد يعقوب أبو القيعان، استمرت في حملتها المسعورة المجنونة وشنت هجامتها باتجاه القرية الى أن توفي جدي موسى أبو الشهيد الان إثر الكارثة والصدمات التي تلاقاها

توفي صباح اليوم موسى أبو القيعان والد الشهيد يعقوب أبو القيعان الذي استشهد قبل شهر في احداث أم الحيران في أعقاب قيام السلطات الاسرائيلية بهدم منازل اقلرية، هذا وقال رائد أو القيعان حفيد المرحوم: "لم تكتفِ الدولة بمقتل الشهيد يعقوب أبو القيعان، استمرت في حملتها المسعورة المجنونة وشنت هجامتها باتجاه القرية الى أن توفي جدي موسى أبو الشهيد الان إثر الكارثة والصدمات التي تلاقاها منذ يوم الاربعاء الاسود 18.1.2017".