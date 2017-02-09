كابول: إبتدائية إبن سينا تصمم زوايا تعليمية متنوعة وهادفة لصفوف الأوائل

جاء في البيان:



تمّ تصميم زوايا تعليميّة عصريّة في الصّف لينعم الطّلاب بجوّ تعليميّ وتعلّمي يواكب متطلّبات العصر الحديث ويتجاوب والرّؤية المدرسيّة الّتي تدعم أهداف الوزارة

وصل بيان لموقع العرب، صادر عن المدرسة الإبتدائية إبن سيناء في كابول، جاء فيه: "بمبادرة قيّمة من قبل مربّية الصّف الأوّل "أ" نائلة طه بمدرسة ابن سينا الابتدائيّة في كابول، وبالتّعاون المثمر مع أولياء أمور الطّلاب بالصّف وبالتّنسيق مع مدير المدرسة المربّي رافع عكري، تمّ تصميم زوايا تعليميّة عصريّة في الصّف لينعم الطّلاب بجوّ تعليميّ وتعلّمي يواكب متطلّبات العصر الحديث ويتجاوب والرّؤية المدرسيّة الّتي تدعم أهداف الوزارة بكلّ ما يتعلّق بالتّعلّم ذو معنى. وتتويجًا للتّصميم الوافي الّذي عكف على تنفيذه الأخ فادي أبو أحمد ابن مدينة النّاصرة، نظّمت مربّية الصّف حفلًا كبيرًا بهذا الانجاز الحصريّ بحضور لفيف من أهالي الطّلبة، الزّملاء المدرّسين ومدير المدرسة".





خلال الفعالية



وأضاف: "إفتتح الحفل الّذي توّلى عرافته الأستاذ عامر جمل مركّز التربية الاجتماعيّة بالتّرحيب بالحضور الكريم وإلقاء كلمة لمدير المدرسة شكر فيها كل من ساهم بإخراج هذا المشروع الحصري والهادف إلى النّور بهذه الحلّة الجذّابة، تلته كلمة مربّية الصّف والّتي أدلت بدلوها بالشّكر الجزيل لكلّ من تعاون لإحداث هذا التّغيير الهادف من أهال وأسرة مدرسيّة وطلاب. مسك الختام دأبت المربّية نائلة طه على تكريم الأهالي والمصمّم فادي أبو أحمد بهديّة قيّمة، على دعمهم اللا محدود من أجل دفع المسيرة التّعليميّة لأفق جديد وجذّاب. وبقي أن نشير إلى أنّ المدرسة تشهد حراكًا ثقافيًا تصميميًا بالطّريق لتكون رائدة بموضوع التّعلّم ذو معنى خدمةً لطلابها لتنشئة جيل واعِ خلّاق" إلى هنا نص البيان.