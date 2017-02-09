مصادر فلسطينية: شهيدان وخمس اصابات في غارة اسرائيلية جنوب قطاع غزة

اعلنت مصادر طبية فلسطينية عن "استشهاد شابين فلسطينيين في قصف جوي إسرائيلي استهدفهم على الحدود المصرية الفلسطينية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة".

وافاد الناطق بإسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة، صباح اليوم الخميس "باستشهاد المواطن حسام حميد الصوفي 24 عاما سكان مدينة رفح ومحمد انور الأقرع 38 عاما سكان مدينة غزة و اصابة 5 اخرين بجراح مختلفة جراء استهدافهم من قبل الطيران الاسرائيلي".

وافاد شهود عيان بان "فرق الاسعاف استطاعت انتشال الشهيدين والحرجي من داخل نفق تجاري استهدف على الحدود المصرية الفلسطينية".

من جهته نفى الجيش الاسرائيلي أن "يكون قد نفذ غارات جنوب قطاع غزة"، وعلق المتحدث باسم الجيش بالقول" أن الجيش لم ينفذ هذا الهجوم".