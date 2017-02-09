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رياضة وشباب رياضة محلية غياب علي عثمان المبعد عن تشكيلة أبناء سخنين أمام كفار سابا

رياضة وشباب

سخنين والمنطقة غياب علي عثمان المبعد عن تشكيلة أبناء سخنين
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غياب علي عثمان المبعد عن تشكيلة أبناء سخنين أمام كفار سابا

يعود السبب الى تجميعه خمس بطاقات صفراوات مما يعني غيابه تلقائيا عن مباراة واحدة

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من: حجاج رحال- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-02-09 07:36:50 A A

يغيب المدافع الأيمن علي عثمان عن تشكيلة فريق اتحاد أبناء سخنين في مباراته البيتية أمام فريق هبوعيل كفار سابا ، مساء الأحد في تمام الساعة السابعة ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين في دوري الدرجة العليا.


علي عثمان

ويعود السبب الى تجميعه خمس بطاقات صفراوات، مما يعني غيابه تلقائيا عن مباراة واحدة. ويدخل الفريق السخنيني هذه المباراة بعد فوزين متتاليين، مما ساهم بتمركزه في المرتبة السادسة برصيد احدى وثلاثين نقطة، اذ يتخلف بفارق الأهداف فقط عن المرتبة الرابعة.

ولعلّ الأمر المشترك في فوزيه المتتاليين أنهما تحققا بنفس النتيجة (1-0)، وفي كلا الحالتين سجل عيدان شيمش هدف النصر.

 

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