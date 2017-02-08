اغلاق
اغلاق
أخبار محليات سقوط قذيفة من الاراضي السورية في هضبة الجولان دون إصابات

أخبار

منطقة الجولان سقوط قذيفة من الاراضي السورية في هضبة الجولان
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

سقوط قذيفة من الاراضي السورية في هضبة الجولان دون إصابات

بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-08 22:27:26 A A

 وصل بيان صادر عن أفيحاي أدرعي الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، جاء فيه: "سقطت مساء الاربعاء قذيفة في الشمال في هضبة الجولان دون وقوع إصابات بشرية. علمًا أن الحديث يدور حول سقوط القذيفة خلال الحرب الداخلية في سورية"، وفقًا للبيان.

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 برشلونة يكتفي بالتعادل أمام أتلتيكو ويبلغ نهائي كأس | [209 قراءة]
2 تعيين رجا زعاترة رئيسًا للجنة الإعلام في المتابعة | [172 قراءة]
3 بركة لزعاترة: توقّف عن إصدار بيانات باسم المتابعة | [157 قراءة]
4 سخنين: مصرع الحاج أحمد حسين غنايم (68 عامًا) | [147 قراءة]
5 في تيسير النحو (4)/ب. فاروق مواسي | [146 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كفركنا: ادارة المجلس تزور المربي ادهم طه | [0 مشاركة]
2 الحوت 04.02.2017 | [0 مشاركة]
3 برشلونة يحقق انتصارًا كاسحًا على حساب أتلتيك بيلباو | [0 مشاركة]
4 إلتماس ضد تحويل صلاحيات دستورية لوحدة الاستيطان | [0 مشاركة]
5 السلطانة قسم الجزء الثاني 2 الحلقة 14 مدبلجة HD | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب