سقوط قذيفة من الاراضي السورية في هضبة الجولان دون إصابات

وصل بيان صادر عن أفيحاي أدرعي الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، جاء فيه: "سقطت مساء الاربعاء قذيفة في الشمال في هضبة الجولان دون وقوع إصابات بشرية. علمًا أن الحديث يدور حول سقوط القذيفة خلال الحرب الداخلية في سورية"، وفقًا للبيان.