منطقة الجولان سقوط قذيفة من الاراضي السورية في هضبة الجولان
سقوط قذيفة من الاراضي السورية في هضبة الجولان دون إصابات
بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
وصل بيان صادر عن أفيحاي أدرعي الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، جاء فيه: "سقطت مساء الاربعاء قذيفة في الشمال في هضبة الجولان دون وقوع إصابات بشرية. علمًا أن الحديث يدور حول سقوط القذيفة خلال الحرب الداخلية في سورية"، وفقًا للبيان.
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