الناصرة: تأجيل المصادقة على تعيين مهندس للبلدية بعد معارضة الجبهة

في نهاية الجلسة تم المصادقة على عشرات المنح للمدينة ، وايضا على اتفاقية التوأمة مع مدينة ميامي الامريكية بالاجماع

جرت مساء الاربعاء ، جلسة عادية للمجلس البلدي في مدينة الناصرة ، وذلك بحضور رئيس البلدية علي سلام وكافة الاعضاء من مختلف الكتل . وكان من المقرر ان يتم المصادقة على قرار لجنة كبار الموظفين بتعيين المهندس احمد جبارين مهندسا للبلدية ، الا انه وبعد طلب الجبهة تأجيل المصادقة تم قبول ذلك .وكذلك تم تأجيل المصادقة على اتفاقية معدله لاعمال التطوير في حي قصر المطران .







وافتتحت الجلسة ببيان رئيس البلدية علي سلام قال فيه :" في البداية نستكر الهجمة الشرسة على الجماهير العربية من خلال قيام الجكومة بهدم المنازل في قلسنوة وام الحيران ، وانا قمت بأرسال رسالة احتجاج الى رئيس الحكومة والوزارات المختفلة ، وطالبنا بتوسيع نفوذ مسطحات القرى والمدن العربية ". واضاف علي سلام:" علينا ان نعمل جميعا ومتوحدين من اجل مواجهة هذه السياسيات ضد الجماهير العربية ". وتابع علي سلام:" المشاريع التطويرية والبناء مستمرة في مدينة الناصرة ، وقد تم صب السقف الاول لبلدية الناصرة وقصر الثقافة ، وايضا الثانوية الشاملة الجديدة في حي الجليل ، وايضا دوار بئر الامير ، وهنالك العديد من الخطط والمشاريع تخدم وتجذب السائحين الى المدينة ".



كما وانتقد نواب الرئيس يوسف عياد وهمام ابو احمد قرار تأجيل المصادقة على مهندس البلدية ،معتبرين ان القرار يضر بمصلحة المواطنين والمدينة ، حيث ان هنالك الكثير من المشاريع المتوقفة بسبب عدم وجود مهندس للبلدية ولا يعقل ان تبقى المدينة بدون خدمات وهذا يسمى تعطيل عمل بلدي وغير مسؤول " .

وقال الحاج سمير السعدي عضو البلدية :" لا يعقل تأجيل المصادقة على تعيين المهندس احمد جبارين ، وهذا تشكيك بلجنة كبار الموظفين ولم يتم احترام قرارها ، وهذا يعطل العمل البلدي ويجب اعادة النظر من اجل النهوض بالمدينة ". واضاف الحاج سمير السعدي :" نحن ايضا نذكر بالحملة الكبيرة لمكافحة المخدرات التي قمنا بها مؤخرا في البلدية وكان لها ضجة كبيرة في الوسط العربي وتم الاشادة بها ".



وفي نهاية الجلسة تم المصادقة على عشرات المنح للمدينة ، وايضا على اتفاقية التوأمة مع مدينة ميامي الامريكية بالاجماع .

