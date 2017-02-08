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جامعات / مدارس اخبار المدارس انطلاق مشروع التميز العلمي لطلاب مدرسة إسكندر بأم الفحم

جامعات / مدارس

وادي عارة أم الفحم: انطلاق التميز العلمي لطلاب إسكندر
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انطلاق مشروع التميز العلمي لطلاب مدرسة إسكندر بأم الفحم

لاقى المشروع دعم وتحفيز كبير للطلاب من قبل مدير المدرسة الأستاذ خالد وليد، وكذلك مركز العلوم في المدرسة المعلمة سوسن محاجنة

بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
من: ابراهيم أبو عطا - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-02-08 18:34:49 A A

شارك طلاب من الصفوف السابعة في مدرسة إسكندر الإعدادية باللقاء الأول في مركز العلوم والتكنولوجيا "التخنوداع" في مدينة "جفعات اولغا" وذلك ضمن مشروع التميّز العلمي في جمعية "براعم علوم".


خلال الفعاليات

ولاقى المشروع دعم وتحفيز كبير للطلاب من قبل مدير المدرسة الأستاذ خالد وليد، وكذلك مركز العلوم في المدرسة المعلمة سوسن محاجنة، حيث شجعا الطلاب على الدخول في المشروع، الذي يهدف لصقل شخصية الطالب المهنية والسلوكية ويعمل على تحسين مستواه العلمي وخلق حب الاستطلاع لديه. ويهدف المشروع الى تنمية المهارات العلمية والاجتماعية لدى الطلاب من خلال الاحتكاك مع شرائح مختلفة في المجتمع وتقليص الفجوة التحصيلية لديهم. 

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