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السلطات المحلية اخبار المجالس الداخلية: لا نواقص في تعيين ايمن قشقوش مديرًا عامًا لبلدية قلنسوة

السلطات المحلية

المثلث الجنوبي أيمن قشقوش مديرًا عامًا لبلدية قلنسوة
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الداخلية: لا نواقص في تعيين ايمن قشقوش مديرًا عامًا لبلدية قلنسوة

وزارة الداخلية :

في أعقاب تلقي إدعاءات حول التعيين، تم فحص الأمر بالوزارة وتبين بانه لا توجد أي عيوب أو نواقص في التعيين

بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-02-08 18:55:17 A A

أعلن رئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط قبل نحو شهر عن تعيين الاستاذ أيمن قشقوش لمنصب مدير عام البلدية، والذي باشر لمزاولة عمله الى جانب ادارة البلدية. إلا أنّ الأمر لم يمرّ دون أصوات معارضة، والتي وتوجهت لوزارة الداخلية معربة عن معارضتها لقرار التعيين بسبب ادعاءات عديدة التي تكمن بان قشقوش لا يستطيع ادارة هذا المنصب بشكل مهني ولا توجد لديه اي خبرة في هذا المجال، كما جاء في الادعاءات.


أيمن قشقوش

هذا، وعقّبت وزارة الداخلية على القضية، وجاء في التعقيب:"وزارة الداخلية لا تصادق على تعيينات الموظّفين، وإنما على الرواتب في حال كان الحديث عن رواتب موظّفين كبار. بعد مراجعة الموضوع، وفي أعقاب تلقي إدعاءات حول التعيين، تم فحص الأمر بالوزارة وتبين بانه لا توجد أي عيوب أو نواقص في التعيين"، بحسب ردّ الداخلية. 

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