ألمانيا: فنان سوري يجسّد معاناة حلب بعمل فنّي يثير الاهتمام

قام حلبوني بجلب ثلاث باصات ووضعها في ساحة "Frauenkirche" في مدينة درسدن شرق ألمانيا بشكل مقلوب إلى الأعلى

قام الفنان السوري الألماني مناف حلبوني بتجسيد مميّز ومختلف للواقع المؤلم الذي تعيشه بلاده من خلال عمل فنيّ جديد، نُفّذ بدعم من بلدية درسدن الألمانية وهو تجسيد لصورة الباصات المقلوبة إلى الأعلى التي قام الأهالي بوضعها لحماية المدنيين من رصاص قناصة النظام السوري أثناء فترة الحصار، بحسب ما رواه مناف.

وفي التفاصيل، فقد قام حلبوني بجلب ثلاث باصات ووضعها في ساحة "Frauenkirche" في مدينة درسدن شرق ألمانيا بشكل مقلوب إلى الأعلى، تذكيراً بالصورة الشهيرة التي انتشرت في الأحياء الشرقية في مدينة حلب، عندما تم وضع الباصات بشكل مقلوب إلى الأعلى لحماية المدنيين من رصاص قناصة النظام السوري.