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جامعات / مدارس اخبار الجامعات د.ماهر النتشة لـarabTV: أبواب جامعة النجاح مفتوحة لطلاب الداخل ونقدم لهم الإمتيازات

جامعات / مدارس

الضفة الغربية arabTV - برنامج زيارة خاصة مع د.ماهر النتشة
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د.ماهر النتشة لـarabTV: أبواب جامعة النجاح مفتوحة لطلاب الداخل ونقدم لهم الإمتيازات

الدكتور ماهر النتشة:

جامعة النجاح تحتل المرتبة الاولى في فلسطين وعربيًا المرتبة 21 وذلك وفق تصنيف عالمي اجري مؤخرًا

أبواب الجامعة مفتوحة أمام طلاب الداخل ونحن نقدم لهم إمتيازات خاصة

جامعة النجاح في المقدمة من حيث جودة التعليم والسمعة العالمية ورسوم التعليم التي تعتبر الأقل على المستوى الفلسطيني

يدرس في الجامعة 23 الف طالب، 60 بالمائة منهم طالبات

بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
من سعيد حسنين - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-02-08 18:55:17 A A

استضاف البرنامج الجديد "زيارة خاصة" عبر تلفزيون العرب ومن خلال موقع العرب، والذي يقدمه الإعلامي سعيد حسنين، في الحلقة الاولى القائم بأعمال رئيس جامعة النجاح الوطنية في نابلس الدكتور ماهر النتشة، في هذا اللقاء الخاص تحدث الدكتور ماهر عن جامعة النجاح ودورها الريادي في التعليم العالي الفلسطيني. وخلال القاء اسهب الدكتور ماهر في الحديث عن البرامج التعليمية والامتيازات التي تمنحها الجامعة للطلاب الفلسطينيين وخاصة طلاب الداخل، حيث كشف خلال البرنامج عن ان اكثر من 1000 طالب من الداخل من مجمل 23 الف طالب يدرسون في الجامعة.



وأكد النتشة أنّ "جامعة النجاح حازت قبل اربعة ايام ضمن تصنيف عالمي خاص لترتيب الجامعات على المرتبة الاولى بين جامعات فلسطين وعلى صعيد الدول العربية حلت في المكان الـ21 من اصل الف جامعة وعالميا في المرتبة 1866 من اصل 26 الف جامعة وهذا انجاز عظيم للجامعة التي تواصل تقدمها من عام الى اخر".



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