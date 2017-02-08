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بركة لرجا زعاترة: توقف فورًا عن إصدار بيانات بإسم لجنة المتابعة

رئيس لجنة المتابعة العليا - محمد بركة:

البيان لم يصدر عن لجنة المتابعة ولم يجر تنسيقه مع رئيس المتابعة الامر الذي يتنافى مع قواعد العمل وانا لا اقبل باي حال ان اقرأ "بيانات المتابعة" في وسائل الاعلام لأول مرة

إصدار "بيان" دون علم رئيس المتابعة ودون طرح الموضوع في السكرتاريا، فهذا غير مقبول على الاطلاق

اطلب منك التوقف فورا عن اصدار أي بيان يتحدث باسم المتابعة بأية لغة وفي أي موضوع حتى تنظر السكرتارية في الموضوع في جلستها المقبلة

بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-02-08 13:26:22 A نشر: 2017-02-08 13:26:22 A