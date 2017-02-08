بركة لرجا زعاترة: توقف فورًا عن إصدار بيانات بإسم لجنة المتابعة
رئيس لجنة المتابعة العليا - محمد بركة:
البيان لم يصدر عن لجنة المتابعة ولم يجر تنسيقه مع رئيس المتابعة الامر الذي يتنافى مع قواعد العمل وانا لا اقبل باي حال ان اقرأ "بيانات المتابعة" في وسائل الاعلام لأول مرة
إصدار "بيان" دون علم رئيس المتابعة ودون طرح الموضوع في السكرتاريا، فهذا غير مقبول على الاطلاق
اطلب منك التوقف فورا عن اصدار أي بيان يتحدث باسم المتابعة بأية لغة وفي أي موضوع حتى تنظر السكرتارية في الموضوع في جلستها المقبلة
أكّد رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة ، في بيان له أنّ "أمر تعيير رجا زعاترة رئيسًا للجنة الإعلام في لجنة المتابعة العليا هو غير صحيح"، مشيرًا إلى أنّ "البيان الذي تمّ من خلاله الإعلان عن الأمر لم يصدر عن لجنة المتابعة ولم يجر تنسيقه مع رئيس المتابعة"، بحسب بركة.
رئيس لجنة المتابعة العليا - محمد بركة
وجاء في رسالة ابرقها بركة لرجا زعاترة، وصلت عنها نسخة إلى موقع العرب، ما يلي:" فوجئت ببيان "صادر عن لجنة المتابعة" يعلن عن تعيين السيد رجا زعاترة مسؤولا عن الاعلام (وغيره) في لجنة المتابعة. البيان لم يصدر عن لجنة المتابعة ولم يجر تنسيقه مع رئيس المتابعة الامر الذي يتنافى مع قواعد العمل وانا لا اقبل باي حال ان اقرأ "بيانات المتابعة" في وسائل الاعلام لأول مرة".
وتابع بركة:"صحيح أنّه جرى قبل عدة سنوات توزيع لجان المتابعة على مركباتها ليتولى كل مركب مسؤولية احدى اللجان وفي هذا الإطار جرى تكليف الجبهة بإدارة ملف العلاقة مع الشارع الإسرائيلي ومع الاعلام العبري. كما وأعلم أنّ الجبهة كلفت رجا زعاترة بتركيز هذا الملف عنها، قبل فترة وجيزة. لكن المفروض بعد ذلك أن يجري طرح الموضوع في هيئات المتابعة وإقرار مجالات العمل في الملف ونشر الامر من خلال رئيس المتابعة او من خلال بيان صادر عن الهيئة، كما جرى في حالات مماثلة".
واختتم بركة:"أما أن يصدر "بيان" دون علم رئيس المتابعة ودون طرح الموضوع في السكرتاريا، فهذا غير مقبول على الاطلاق. عليه اطلب منك التوقف فورا عن اصدار أي بيان يتحدث باسم المتابعة بأية لغة وفي أي موضوع حتى تنظر السكرتارية في الموضوع في جلستها المقبلة"، بحسب الرسالة التي أرسلها بركة لزعاترة.
رجا زعاترة