حيفا: البطل العالمي للشطرنج في لعبة مع طلاب مدرسة الشطرنج

المركز الثقافي كلور في بيانه:

أعرب المدرب هلال همام في حديثه عن أهمّية هذه المباريات التزامنية مع ابطال مختلفين ولاعبين من حيفا، والتي تشكل محفزا ايجابيا لدى طلابنا لتمنحهم الثقة في تحدي الاخرين حتى الابطال منهم

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المركز الثقافي كلور في حيفا جاء فيه ما يلي: "كتقليد سنوي وللسنة الخامسة على التوالي اقيمت يوم الجمعة الماضي مباراة شطرنج تزامنية بين استاذ الشطرنج العالمي وبطل العالم للعبة الشطرنج لذوي الاحتياجات الخاصة لعام 2015، السيد اندريه غوربنوب، وبين نخبة من طلاب مدرسة الشطرنج التابعة للمكتبة والمركز الثقافي كلور بيت الكرمة ولاعبي شطرنج من حيفا".



خلال اللعبة



وأضاف البيان: "شارك في اللعبة التزامنية 55 لاعبا من طلاب المدرسة، اضافة للاعبين بالغين من هواة لعبة الشطرنج. استمرت المباراة 4 ساعات متتالية، برز خلالها الطالب شربل حداد في الصمود حتى نهاية اللعبة حين أعلن انسحابه امام البطل بعد محاولاته التي طالت 4 ساعات وتُعد فوزا باهرا".



وتابع البيان: "وقد أعرب المدرب هلال همام في حديثه عن أهمّية هذه المباريات التزامنية مع ابطال مختلفين ولاعبين من حيفا، والتي تشكل محفزا ايجابيا لدى طلابنا لتمنحهم الثقة في تحدي الاخرين حتى الابطال منهم. وأضاف إنّ أجواء المباراة كانت هادئة وممتعة من جهة، وفي نفس الوقت يسودها التوتر والحماس. استطاع طلابنا ضبط النفس والتقيّد بقوانين اللعبة والتركيز بها لاتخاذ الخطوات والقرارات اللازمة".

واختتم البيان: "في حديثنا مع مدير المكتبة والمركز الثقافي كلور ماهر محاميد فقد أشار الى ان مدرسة الشطرنج تسعى دوما الى احضار وانتقاء ابطال من عالم الشطرنج لكي تستقطب المزيد من لاعبي الشطرنج العرب، ابتداء من جيل 5. كما وأثنى على عمل المدربان هلال همام وعبد الكريم همام ومركزة المشروع سامية زهر، اصحاب العمل الدؤوب والرؤية الواضحة والتواصل المستمر مع اهالي المشتركين مشيرا الى اهمية التعاون الذي يسود اجواء المكتبة من خلال تضامن طاقمها لإنجاح المشروع" إلى هنا نصّ البيان.

