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كوكتيل غرائب وطرائف شابّة تصادق ثعلبًا في روسيا..صور

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شابّة تصادق ثعلبًا في روسيا..صور
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شابّة تصادق ثعلبًا في روسيا..صور

بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-02-09 08:13:03 A A

فلادا سابولسكايا - Vlada Zapolskaya هي شابّة روسية جميلة تعمل في حديقة الحيوان Royev Ruchey في كراسنويارسك في سيبيريا، روسيا، وقد تمكنت هذه الشابة من مصادقة ثعلب عمره 11 شهرًا، للتمشي معه في أطراف الحديقة وتدرّبه بطريقة مميزة ضمن برنامج ترويض الحيوانات البرية في الحديقة هناك! تابعوا الصور.. 

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