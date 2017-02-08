شابّة تصادق ثعلبًا في روسيا..صور

فلادا سابولسكايا - Vlada Zapolskaya هي شابّة روسية جميلة تعمل في حديقة الحيوان Royev Ruchey في كراسنويارسك في سيبيريا، روسيا، وقد تمكنت هذه الشابة من مصادقة ثعلب عمره 11 شهرًا، للتمشي معه في أطراف الحديقة وتدرّبه بطريقة مميزة ضمن برنامج ترويض الحيوانات البرية في الحديقة هناك! تابعوا الصور..