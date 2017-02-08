ليدي- حنان حلو: لا خلاف بيني وبين مخرجة أمور شخصية!

كشفت حنان تفاصيل عملها الجديد مع زميلتها رنين بشارات-اسكندر بعد النجاح الكبير لعرض "عيب الواحد يحكي"

ليدي- تُجسد الممثلة الحيفاوية حنان حلو دور "سمر" في الفيلم السينمائي "أمور شخصية"، وفي حديثها مع الزميل شادي بلان تنفي خبر خلافها مع مخرجة الفيلم مهى الحاج وتقول ان ما حدث لا يتعدى اختلاف في وجهات النظر وانها فخورة بالفيلم الذي وصفته بالساحر والراقي وان مهى انسانه راقية ومبدعة، كما كشفت حنان تفاصيل عملها الجديد مع زميلتها رنين بشارات-اسكندر بعد النجاح الكبير لعرض "عيب الواحد يحكي".



الممثلة الحيفاوية حنان حلو