اغلاق
اغلاق
فنانين فن عربي ليدي- حنان حلو: لا خلاف بيني وبين مخرجة أمور شخصية!

فنانين

ليدي-حنان حلو: لا خلافمع مخرجة أمور شخصية
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

ليدي- حنان حلو: لا خلاف بيني وبين مخرجة أمور شخصية!

كشفت حنان تفاصيل عملها الجديد مع زميلتها رنين بشارات-اسكندر بعد النجاح الكبير لعرض "عيب الواحد يحكي"

بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 40 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
من: شادي بلان - ليدي كل العرب
نشر: 2017-02-08 13:26:22 A A

ليدي- تُجسد الممثلة الحيفاوية حنان حلو دور "سمر" في الفيلم السينمائي "أمور شخصية"، وفي حديثها مع الزميل شادي بلان تنفي خبر خلافها مع مخرجة الفيلم مهى الحاج وتقول ان ما حدث لا يتعدى اختلاف في وجهات النظر وانها فخورة بالفيلم الذي وصفته بالساحر والراقي وان مهى انسانه راقية ومبدعة، كما كشفت حنان تفاصيل عملها الجديد مع زميلتها رنين بشارات-اسكندر بعد النجاح الكبير لعرض "عيب الواحد يحكي".


الممثلة الحيفاوية حنان حلو

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 والد المغدور محمود جبارين من أم الفحم يتبرع بأعضائه | [411 قراءة]
2 صديق كريستيانو رونالدو المغربي يدخل السجن | [242 قراءة]
3 جهاز الرّنين المغناطيسيّ M.R.I الثابت والأوّل بالشمال | [239 قراءة]
4 18 مصابا في حادث بين سيارة ومركبة نقل عمال | [236 قراءة]
5 فيفي عبده تنجو من الموت: كتب لي عمر جديد | [207 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كفركنا: ادارة المجلس تزور المربي ادهم طه | [0 مشاركة]
2 الحوت 04.02.2017 | [0 مشاركة]
3 برشلونة يحقق انتصارًا كاسحًا على حساب أتلتيك بيلباو | [0 مشاركة]
4 إلتماس ضد تحويل صلاحيات دستورية لوحدة الاستيطان | [0 مشاركة]
5 السلطانة قسم الجزء الثاني 2 الحلقة 14 مدبلجة HD | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب