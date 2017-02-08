الناصرة والقضاء الناصرة: اصابة شاب بحادث بين دراجة نارية وسيارة
الناصرة: اصابة شاب في حادث بين دراجة نارية وسيارة
عملت طواقم الاسعاف على تقديم الاسعافات الاولية للشاب ونقله الى المستشفى لاستكمال العلاج
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وقع صباح اليوم الاربعاء، حادث طرق بين دراجة نارية وسيارة على مفرق المنطقة الصناعية في مدينة الناصرة ، مما اسفر عن اصابة شاب بجراح طفيفة. هذا وعملت طواقم الاسعاف على تقديم الاسعافات الاولية للشاب ونقله الى المستشفى لاستكمال العلاج فيما باشرت التحقيق في اسباب الحادث.
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