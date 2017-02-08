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أخبار محليات الناصرة: اصابة شاب في حادث بين دراجة نارية وسيارة

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الناصرة والقضاء الناصرة: اصابة شاب بحادث بين دراجة نارية وسيارة
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الناصرة: اصابة شاب في حادث بين دراجة نارية وسيارة

عملت طواقم الاسعاف على تقديم الاسعافات الاولية للشاب ونقله الى المستشفى لاستكمال العلاج

بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
من: أنور أمارة - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-08 10:42:35 A A

وقع صباح اليوم الاربعاء، حادث طرق بين دراجة نارية وسيارة على مفرق المنطقة الصناعية في مدينة الناصرة ، مما اسفر عن اصابة شاب بجراح طفيفة. هذا وعملت طواقم الاسعاف على تقديم الاسعافات الاولية للشاب ونقله الى المستشفى لاستكمال العلاج فيما باشرت التحقيق في اسباب الحادث.

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