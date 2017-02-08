الناصرة: اصابة شاب في حادث بين دراجة نارية وسيارة

عملت طواقم الاسعاف على تقديم الاسعافات الاولية للشاب ونقله الى المستشفى لاستكمال العلاج

وقع صباح اليوم الاربعاء، حادث طرق بين دراجة نارية وسيارة على مفرق المنطقة الصناعية في مدينة الناصرة ، مما اسفر عن اصابة شاب بجراح طفيفة. هذا وعملت طواقم الاسعاف على تقديم الاسعافات الاولية للشاب ونقله الى المستشفى لاستكمال العلاج فيما باشرت التحقيق في اسباب الحادث.