سيميوني: فخور بلاعبي أتلتيكو مدريد رغم توديع كأس الملك!

دييجو سيميوني:



حينما أتينا آخر مرة عندما خسرنا بتسعة لاعبين قلت إن هناك شيئا جيدا آتٍ والآن أشعر بنفس الأمر

عبّر دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد عن فخره بفريقه رغم الإقصاء من كأس ملك إسبانيا، معتبرًا أن "لاعبيه قدّموا كل شيء وتفانوا أمام برشلونة"، ومؤكدا بأن "هناك شيئا جيدا في الأفق بالنسبة للفريق المدريدي".



دييجو سيميوني

ونوّه سيميوني في حديثه قائلا: "حينما أتينا آخر مرة، عندما خسرنا بتسعة لاعبين، قلت إن هناك شيئا جيدا آتٍ، والآن أشعر بنفس الأمر. حينما يسقط المرء بهذه الطريقة يكون هناك شيء جيد بانتظار الفريق. أشعر بنفس الإحساس. لو كنت مشجعا للأتلتيكو لغمرني الفخر".

وأضاف المدرب الأرجنتيني: "رأيت طوال اللقاء فرصا للتأهل إلى النهائي. قدمنا 35 دقيقة بشكل جيد للغاية، ولاحت لنا فرص لتسجيل هدف، والسعي نحو تشكيل خطورة. أرحل بشعور كبير بالفخر، مواصلة المنافسة منذ خمسة أعوام على هذا النحو ليست سهلة بالمرة".