برشلونة يكتفي بالتعادل أمام أتلتيكو ويبلغ نهائي كأس ملك إسبانيا

يعبر برشلونة إلى المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا للمرة الرابعة على التوالي والـ 37 له في تاريخه ، حيث سيواجه المتأهل من مباراة ديبورتيفو ألافيس وسيلتا فيجو غداً

اكتفى برشلونة بالتعادل الإيجابي (1-1) أمام ضيفه أتلتيكو مدريد في إياب كأس ملك إسبانيا على ملعب الكامب ليبلغ المباراة النهائية مستفيداً من فوزه ذهاباً بنتيجة (2-1) .وبدأ أتلتيكو مدريد المباراة بضغط كبير حيث صنع عدد كبير من الفرص التي لم يكتب لها النجاح ، قبل أن يخطف لويس سواريز هدف التقدم لبرشلونة عكس مجريات اللعب في الدقيقة 43 والذي انتهى على اثره الشوط الأول .



وكان شوط المباراة الثاني اكثر اثارة حيث شهد طرد مدافع برشلونة سيرجي روبيرتو بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 57 قبل أن يلتحق به يانيك فيريرا كاراسكو من الضيوف في الدقيقة 69 ، وأهدر أتلتيكو مدريد فرصة تعديل النتيجة بإضاعة كيفن جاميرو لركلة جزاء في الدقيقة 79 قبل أن يعود نفس اللاعب للتسجيل بعد ذلك بـ 4 دقائق لتنتهي المباراة بطرد النجم لويس سواريز الذي سيغيب بدوره عن النهائي .ويعبر برشلونة إلى المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا للمرة الرابعة على التوالي والـ 37 له في تاريخه ، حيث سيواجه المتأهل من مباراة ديبورتيفو ألافيس وسيلتا فيجو غداً .