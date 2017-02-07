مواطنون: الشرطة ستحضر غدا الى أم الحيران لإخلاء البيوت المتنقلة وهدمها

مواطنون:



نناشد المواطنين بالتواجد في المنطقة لمنع هذه السياسة في حال كان القرار نهائيا

ذكر مواطنون من أم الحيران أن قوات الشرطة لديها نوايا للعودة صباح يوم غد الاربعاء من اجل ازالة البيوت المتنقلة التي تم التبرع بها أو هدمها. وتسود حالة من التوتر في قرية أم الحيران، في اعقاب هذا القرار، وقد ناشد الأهالي، المواطنين بالتواجد في المنطقة لمنع هذه السياسة في حال كان القرار نهائيا. من جهة اخرى، علمنا أن هناك مساعٍ من قبل القيادة ومحامين لتأجيل عملية الهدم".



خلال الاحداث الأخيرة في أم الحيران



ويشار إلى أن قضية هدم المنازل العربية، تشغل الرأي العام في الوسط العربي، خصوصا بعد مجزرة الهدم في قلنسوة، وثمّ في أم الحيران في صحراء النقب، والتي استشهد خلالها المربي يعقوب أبو القيعان برصاص الشرطة، بادعاء أنه حاود تنفيذ عملية دهس.