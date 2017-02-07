مستشاره: جريزمان يريد الانتقال إلى اليونايتد من أجل بيكهام

سيباستين بيلينكونتري مستشار الفرنسي أنطوان جريزمان:



جريزمان يريد اللعب في النادي الذي نشأ معه بيكهام، ديفيد هو اللاعب الذي يعشقه أنطوان منذ صغره، كما يريد ارتداء قميصه الذي يحمل الرقم 7

كشف سيباستين بيلينكونتري مستشار الفرنسي أنطوان جريزمان فيما يخص حقوق بيع صورته عن رغبت موكله بالانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي الصيف المقبل. المستشار وضح عشق جريزمان للنجم الإنجليزي ديفيد بيكهام لاعب مانشستر يونايتد سابقاً، الأمر الذي يدفعه للانتقال إلى أولد ترافورد من أجل ارتداء رقم بيكهام (7).



أنطوان جريزمان



وقال سيباستين في تصريح لمجلة سو فوت "حينما قرأت نبأ اتفاق أنطوان جريزمان مع مانشستر يونايتد في الصحف اعتقدت بأن هذه الصفقة التجارية المثالية للاعب". وأضاف "جريزمان يريد اللعب في النادي الذي نشأ معه بيكهام، ديفيد هو اللاعب الذي يعشقه أنطوان منذ صغره، كما يريد ارتداء قميصه الذي يحمل الرقم 7".