الأمير هاري يتغلب على شقيقه وزوجته في سباق ماراثوني

المبادرة تهدف الى زيادة التوعية حول موضوع الصحة العقلية

تمكن الأمير هاري من التغلب على شقيقه الأمير ويليام وعقيلته كيت ميدلتون خلال تحدٍ ماراثوني قصير في الحديقة الأولمبية في العاصمة البريطانية لندن، والتي تهدف الى زيادة التوعية حول موضوع الصحة العقلية. وفي الوقت الذي حاول فيه الأمير ويليام التغلب على شقيقه الأصغر سنًا، إلا انه لم يتمكن من ذلك، وحلّ الأمير الصغير في المركز الأوّل. ويأتي هذا التحدي ضمن التحضيرات للسباق المرتقب الذي ترعاه العائلة المالكة، أجل التوعية حول الصحة العقلية.



الأمير هاري حلّ في المركز الأول



