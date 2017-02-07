اغلاق
اغلاق
أخبار عربية وعالمية الأمير هاري يتغلب على شقيقه وزوجته في سباق ماراثوني

أخبار

الأمير هاري يتغلب على شقيقه وزوجته في سباق ماراثوني
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

الأمير هاري يتغلب على شقيقه وزوجته في سباق ماراثوني

المبادرة تهدف الى زيادة التوعية حول موضوع الصحة العقلية

بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-07 16:05:02 A A

تمكن الأمير هاري من التغلب على شقيقه الأمير ويليام وعقيلته كيت ميدلتون خلال تحدٍ ماراثوني قصير في الحديقة الأولمبية في العاصمة البريطانية لندن، والتي تهدف الى زيادة التوعية حول موضوع الصحة العقلية. وفي الوقت الذي حاول فيه الأمير ويليام التغلب على شقيقه الأصغر سنًا، إلا انه لم يتمكن من ذلك، وحلّ الأمير الصغير في المركز الأوّل. ويأتي هذا التحدي ضمن التحضيرات للسباق المرتقب الذي ترعاه العائلة المالكة، أجل التوعية حول الصحة العقلية.


الأمير هاري حلّ في المركز الأول

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج | [354 قراءة]
2 كفرقاسم: جماهير غفيرة تشيّع جثماني مصطفى عامر وإبنه | [284 قراءة]
3 مقتل الشاب محمود نادر جبارين من أم الفحم طعنًا | [284 قراءة]
4 تحويل رئيس مجلس جولس للحبس المنزلي | [237 قراءة]
5 إبراهيموفيتش يدخل تاريخ البريميرليج | [215 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كفركنا: ادارة المجلس تزور المربي ادهم طه | [0 مشاركة]
2 الحوت 04.02.2017 | [0 مشاركة]
3 برشلونة يحقق انتصارًا كاسحًا على حساب أتلتيك بيلباو | [0 مشاركة]
4 إلتماس ضد تحويل صلاحيات دستورية لوحدة الاستيطان | [0 مشاركة]
5 السلطانة قسم الجزء الثاني 2 الحلقة 14 مدبلجة HD | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب